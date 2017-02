Fijan veda para concurso de Pesca del Surubí e incian estrictos controles

El Director de recursos Naturales, Carlos Bacque, se reunió con la COMUPE. Trató temas como la implementación de la veda y controles con vistas a la Fiesta Nacional del Surubí. Comunicó que “en acuerdo con la COMUPE hemos acordado y se ha dispuesto desde la Dirección, la veda para el concurso nacional del surubí a realizarse en la última semana de abril”. Aseguro que “se están haciendo controles y aplicando infracciones”.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, El Director de recursos Naturales, Carlos Bacque se refirió al trabajo conjunto con la comisión organizadora del concurso de pesca del surubí.

Ya está levantada la veda. Pero Bacque aclaró que no debe tomarse “como un jolgorio”. Y explicó cómo se compatibiliza la necesidad de cuidar los recursos y a su vez proteger el surubí para la Fiesta. Dijo Bacque: “Se conjuga con un trabajo en equipo con la gente de la COMUPE, que como organizadores del evento están compenetrado. A mediados de enero se levantó la veda. No quiere decir que es un jolgorio, que de aquí en más no va a haber controles. Al contrario: los controles se van incentivando, acrecentando. Estoy trayendo gente de la Dirección para que colaboren con los de acá en el trabajo y cuidado de la fauna íctica, el surubí”.



VEDA CONCURSO

Bacque comunicó que “en acuerdo con la COMUPE hemos acordado y se ha dispuesto desde la Dirección, la veda para el concurso nacional del surubí a realizarse en la última semana de abril”.

“Lo sacamos con esa premura teniendo en cuenta que hay guías de pesca que venden paquetes a futuro, y para evitar problemas ya saben con tiempo de que la semana anterior y la semana posterior a la Fiesta no van a poder pescar en toda la zona en donde se realiza el concurso”, precisó.

“Es la primera vez que se toma con tanta anticipación esta media y en eso si tengo que decir que ha sido iniciativa mía, no sea que ocurra que llegue el momento y los guías de pesca tienen la gente y no pueden ir, para evitar ese problema lo tomamos así”, explicó.

“El hecho de que tengamos una veda de 45 días es para no salir a “matarlo” al pescador deportivo con controles estrictos en la primera semana, tenemos que darle la posibilidad de que practique la pesca pero todo pasa por la concientización de que debemos hacer las cosas bien”.

“Hay que mirar al inspector de flora y fauna como un amigo, que está contribuyendo a que Goya siga prosperando turísticamente y a su vez defendiendo la Fiesta, no debemos olvidar que es la fiesta más grande del mundo, y en base a eso tenemos que trabajar todos juntos: desde las autoridades de la provincia, la COMUPE y los pescadores, todos deben colaborar, no sirve de nada de que 7 o 7 personas abandonen sus tareas, dejen sus familias, se esfuercen de tal forma para llegar a una fiesta hermosa, con buenas capturas en cuanto a tamaño cantidad y calidad y no se colabore con ellos”, dijo el Director de Recursos Naturales de la provincia.



YA CONTROLES

Aclaró que por la veda pactada “se están haciendo controles y aplicando infracciones, se han hecho varias infracciones en la salida de los inspectores en tiempo de veda, el trabajo está, lo que ocurre es que cada maestro con su librito: yo tengo una forma totalmente distinta de trabajar respecto a la gestión anterior”.

“Yo hablo desde el 14 de noviembre que asumí, el único que sabe el día que salen los inspectores soy yo”, reiteró.

Conto que “muchas infracciones fueron a pescadores santafesinos”.

Sobre el trabajo con la COMUPE, expresó: “A mí la comisión me toca muy de cerca por el hecho de que he sido pescador, fiscal de zona, fiscal general y tuve la suerte de que me eligieron como presidente de la COMUPE, y como goyano mismo y amante de la pesca y conservación no puedo menos que brindar todo mi apoyo particular e institucional, representando vía Dirección de Recursos Naturales al gobierno de la provincia”.

“Acá tenemos que olvidarnos de los colores políticos, tenemos que ponernos la camiseta de la Fiesta como goyano, y es así que cuando Horacio mie hizo llegar la invitación a que concurra a la reunión de la COMUPE no dudé en decirles que sí, porque no tenemos que esquivarle al bulto, tenemos que colaborar entre todos, sino la cosa no camina”, agregó Bacque.