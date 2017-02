COMUPE: Nuevamente, el concurso es la prioridad en la organización de la Fiesta del Surubí

Horacio Urdiro, presidente de la COMUPE apuntó que se trabaja en optimizar el concurso de pesca, para lo cual se destinaron recursos recaudados con el bono de apoyo a las barras, a la compra de combustible. Se coordina con la Dirección de Fauna y Flora, la veda, los controles y la fiscalización del evento pesquero.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, expresó: “Carlos asiste a las reuniones. Se le plantearon algunas inquietudes históricas, a través de personas como Cenoz, Buqui, Lorenzón, gente apegada al rio, quienes le hicieron sus observaciones, y como dijo Carlos: tenemos la gran ventaja de que conoce la fiesta desde su condición de pescador hasta de `presidente de la COMUPE, no hay que explicarle nada, hay que coordinar trabajos y lo primero que se hizo fueron establecer los puntos clave como la veda, de cómo íbamos a trabajar en conjunto hasta el inicio de la Fiesta, hay acciones que no se difunden mucho porque los controles serán estrictos, paulatinos”.

“Estamos yendo a la Fiesta del Pacú, para que desde fiestas pegadas a la nuestra se empiece el trabajo mancomunado, hay veda en Esquina y se bajará línea hacia Goya en una línea directa a la Fiesta del Surubí”, expresó.

“Se nos habló de la gran colaboración pre y pos fiesta, con el cuidado y la fiscalización del concurso, es un trabajo intenso, se pedía la colaboración pre y pos, porque cuando termina la fiesta hay gente que avanza sobre el rio, hay que estar cuidando de fiscalizar y cuidando de que no haya manejos en el rio que no alcanzamos a cubrir, en eso Carlos se comprometió a darnos una mano, ese apoyo empuja mucho y nos da una garantía de trata de dar al pecador el mejor concurso”, dijo.

“A través de Juancito y la gente del rio se propuso a dos colaboradores ad honorem, Carlos no tuvo problemas en darles curso, se entregaron los carnet, habrá más gente abocada al rio, esto tiene que ser una sumatoria de todos los goyanos para la fiesta”, precisó.



APOYO DEL COMERCIO

“Hemos mandado notas a Cámara de comercio e industria para invitar e incentivar al comercio e industria local, desde afuera está la gente que quiere venir, hoy sabemos que los recursos no son los ideales en cuanto a lo económico pero si todos aportamos algo vamos a tener una buena convocatoria, gente de comercio se ha comprometido a asistir a las reuniones, el señor Tabacchi dijo que iba a colaborar estamos trabajando en eso”, comentó.



EL FESTIVAL

“La grilla de artistas se dará a conocer a fin de mes, vendrá con buenos anuncios, queremos cerrar no que nos pase como el año pasado que teníamos cosas señadas y a último momento cuando no tenes contrato firmado se viene atrás, porque hay otros intereses”, anunció.

“Todos quieren ver quién (artistas) va a estar pero luego tenemos que trabajar en ver qué puede la gente pagar para ir a ver, todos quieren el mejor espectáculo pero todos sabemos que a la hora de abonar un ingreso al predio se cuestiona, analizábamos que a la Fiesta del Surubí quiere ir la familia, entones tenemos que trabajar para la familia, darle el mejor espectáculo, algo acomodado y que la fiesta sea de todos los goyanos, esa parte es muy difícil



LOS RECURSOS

Por su parte el tesorero de la COMUPE, Eduardo Esmay expresó. “Se trabaja en la generación de recursos. Tuvimos más tiempo que el año pasado, y en cuanto a la situación del rio hoy las condiciones del rio son distintas. Pero sí nos encontramos con el factor del incremento de precios en todos los rubros, pero estamos trabajando con tiempo con el empresario y comercio goyano tratando de innovar en cuanto a las empresas que podemos invitar”.

“La del año pasado fue una fiesta de 8 millones de pesos, es lo que salió la fiesta del año pasado, creo que se va a incrementar el presupuesto de este año, por el incremento en premios ya estamos licitando premios, venimos trabajando en la parte de concurso y dar lo mejor posible al artista de la fiesta que es el pescador”, precisó.

“Con los recursos del bono lo primero que se hizo fue comprar el combustible para la fiscalización, tenemos el 85 por ciento de lo que se va a gastar en combustible que son 7 mil litros, pudimos pagar antes de la primera suba de precios, lo pudimos evitar gracias al apoyo de todos los pescadores”, dijo Esmay.