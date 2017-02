Por 24 horas: Trabajadores bancarios paran este viernes en todo el país

El plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria resolvió un paro nacional del sector por 24 horas para este viernes 17, según lo confirmó su titular, Sergio Palazzo, tras el encuentro realizado en la sede gremial de Sarmiento al 300.Antes de la reunión, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, criticó que el Gobierno "vino a consolidar la inequidad y la injusticia". "En la Argentina se profundiza la brecha social y a veces se toma el empleo de los informales como un fenómeno de la naturaleza", cuestionó el sindicalista.Así, apuntó: "Hoy, el consenso va hacia el paro", mientras criticó que "no se cumple con un acuerdo firmado el 23 de noviembre de 2016 con el 80% de la representación empresaria y la aceptación del ministro Jorge Triaca en persona"."La movilización del 7 y el paro tienen un origen común en la ruptura de la confianza en la palabra del Gobierno y el sector empresario. Es fácil, aumentó la cantidad de despidos y suspensiones después de un compromiso de no despedir ni suspender", fustigó en diálogo con un matutino porteño.Durante los dos últimos días hábiles de la semana anterior, La Bancaria realizó asambleas en todo el país que prácticamente se convirtieron en un cese de actividades y cierre de las entidades durante dos o tres horas.Además de la virtual paralización que se notó en la mayoría de las entidades financieras de la Argentina, el conflicto con los bancarios subió de tensión el viernes y fue el propio ministro de Trabajo quien tuvo que enfrentar cara a cara el enojo de los empleados.En declaraciones a la prensa local, el ministro había argumentado: "La negociación bancaria tiene una particularidad, no podemos homologar un acuerdo que no se firma por todas las partes".Si se llevara a cabo el aumento, los trabajadores bancarios alcanzarían una suba del 24% para sólo tres meses, mientras el Ejecutivo pretende que los incrementos no superen el 18%. El acuerdo disponía el pago de una suma no remunerativa de $ 8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $ 25.000. Otra suma de $ 10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $ 25.000 y $ 35.000; y cobrarán $ 12.000 quienes hayan registrado sueldos superiores.El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de $ 2.000, a lo que se adicionará un 10% de todas las remuneraciones.