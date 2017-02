Precios Transparentes: enviarán capacitadores al interior del país

Tras las dificultades manifestadas por el comercio Pyme para implementar la medida “Precios Transparentes”, una delegación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunió con el subsecretario de Comercio, Javier Tizado, para despejar dudas, explicar la situación empresarial frente a la normativa y solicitar se otorgue al comercio un tiempo prudencial de adaptación a las nuevas condiciones establecidasSegún se informa, en el encuentro, encabezado por el secretario de Hacienda de CAME y presidente de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA), Fabián Tarrío, y el secretario de Prensa de CAME, Vicente Lourenzo, el subsecretario de Comercio nacional Tizado, se comprometió a cumplir los siguientes puntos que facilitarían la implementación de Precios Transparentes:Poner a disposición de los comercios Pymes un Call Center donde puedan consultar todas las dudas que tengan.Ofrecer una guía de preguntas y respuestas online para que los empresarios puedan consultar rápidamente frente a cualquier dificultad.Enviar capacitadores de la Secretaría de Comercio al interior del país para trabajar, junto a las federaciones provinciales, en apoyo a los comercios en la implementación de la medida.Frente a eventuales incumplimientos, analizar caso por caso para entender el motivo de por qué el comercio no está aplicando la norma tal como corresponde, antes de aplicar cualquier sanción.Impulsar a los bancos y tarjetas de crédito a acelerar los tiempos en que hacen llegar al comercio la información con las tasas de financiamiento a aplicar en caso de vender en cuotas.