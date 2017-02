Hecho histórico que marca un hito en la lucha por la Verda y la Justicia: Inhumaron los restos de “Giuliana” y referentes de DD.HH. criticaron el debate sobre los 30 mil

El sábado al mediodía se realizó el acto en el Memorial del Desaparecido Correntino, donde Raffaella Filipazzi descansará luego de 40 años enterrada en una fosa común. A la hija, Beatriz García, acompañaron funcionarios y ex presos políticos, entre otros, quienes hablaron sobre la discusión de la cantidad de desaparecidos.

Desde el sábado Raffaella “Giuliana” Filipazzi descansa junto a sus compañeros militantes en el Memorial del Desaparecido Correntino en el cementerio San Juan Bautista. La mujer, madre de dos hijos, fue secuestrada por la última dictadura militar argentina, el 26 de junio de 1977 en Montevideo (Uruguay) bajo el Plan Cóndor y en agosto de 2016 recuperó su identidad.

En el marco del acto, su hija Ida Beatriz García, quien luchó por décadas para recuperar a su mamá, remarcó la importancia de que funcionarios acompañaran en ese momento a la familia y pidió que sigan luchando para que otros puedan dar una sepultura digna a sus seres queridos.

“En el acto en Asunción (Paraguay) estaba el embajador de ese país, el de Argentina y el italiano (su madre era italiana y vino a los dos años a Sudamérica), es gratificante y emocionante que, quienes antes estuvieron unidos para asesinar hoy lo hacen para conocer la verdad y buscar justicia. El acompañamiento de funcionarios te da una esperanza, hace pensar que esto no va a suceder otra vez y sostener: Nunca Más”, dijo Beatriz frente al memorial.

Ante los presentes también hablaron referentes locales de Derechos Humanos, funcionarios de la Provincia y de la Municipalidad de Corrientes, y el fiscal Flavio Ferrini quien estuvo a cargo de la fiscalía en el año 2006 cuando se inició una investigación preliminar.

En sus discursos remarcaron la lucha por los ideales de los militantes de la década del ´60 y ´70 en el país, la valentía de la hija por no abandonar la búsqueda de su madre, la importancia por transmitir la historia para que no se repitan violaciones a los Derechos Humanos y la relevancia de una muestra de sangre para identificar los cuerpos, muchos de ellos hallados en fosas comunes.

Luego de dar lugar a todos los que querían expresarse, colocaron la urna con los restos de “Giuliana” en el memorial del cementerio municipal. Sin duda, uno de los momentos más emotivos para la familia quien pudo cerrar una historia.





30 mil compañeros

En este contexto, El Litoral dialogó con algunos de los presentes sobre el debate a nivel nacional por los dichos de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, quien puso en duda si fueron 30 mil desaparecidos. Al respecto, los consultados por este medio priorizaron la lucha de los militantes que dieron su vida por sus ideales y minimizaron las discusiones “matemáticas” que realizaron días atrás.

“No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, dijo Gómez Centurión (jefe de la Aduana), proponiendo en un programa discutir el número de desaparecidos durante la dictadura.

El intendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos expresó a: “Cuando hablamos de lo que sucedió durante la dictadura militar estamos hablando de una cuestión humana, de los delitos que se cometieron y no debemos caer en una cuestión matemática. Todos los días me encuentro con uno de mis secretarios quien busca a su padre”.

“Sólo puedo contestar de esta manera: son menos porque los estamos encontrando. Una persona como yo, que estuvo adentro, sabe lo que hicieron. Lo fundamental es remarcar la lucha por los ideales y que entregaron su vida por ello”, dijo a este medio Miguel Miño, ex detenido político durante la última dictadura militar.

A su vez, Hilda Pressman sostuvo: “El acto de hoy demuestra lo que pasó. Hablamos de la fortaleza y la convicción de una persona. No podemos hablar sólo de números, hubo un plan sistemático para matar personas, para callar. Con esto sólo logramos que se pierda el eje de la discusión, quieren distraernos pero acá hubo violaciones a los Derechos Humanos”.

“Es un error grave del gobierno nacional, mandan a testear qué reacción tiene la gente cuando se plantean estos temas y lo único que lograron es el repudio de todos. Evidentemente ese discurso no llega más a la sociedad quien sigue diciendo Nunca Más”, expresó a El Litoral, Gerardo Marturet.

Por otra parte, en su discurso, el Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo señaló: “A veces escuchamos cosas que no nos gusta pero somos millones los que decimos: Nunca Más. No es una lucha individual, es algo colectivo (…) debemos aportar a la fantástica lucha de quienes creen en la verdad y la justicia”.



Desaparecidos

“Es emocionante vivir este momento histórico. Hemos estado en Paraguay en la primera restitución de cuatro cuerpos de desaparecidos. Esto implica una visagra y la apertura de un puente con Paraguay para poder identificar otros cuerpos. Fueron víctimas del horror y vamos a seguir luchando para traer compatriotas”, dijo el doctor Ferrini luego que la hija de “Giuliana” haya agradecido su colaboración y dado la palabra ante los presentes.

En este sentido, otra de las personas que ayudó a dirigir la búsqueda de Beatriz, Pablo Vassel, remarcó: “Esto es la confirmación del crimen. En la década del ´60 y ´70 muchos jóvenes se pusieron al hombro las injusticias del país por eso hay que decir con orgullo que sí algo habrán hecho, entregaron su vida (lo más preciado) por sus ideales. La Justicia hoy debe garantizar la memoria y la verdad para que esto no se repita”.

“Fueron seres valientes que entregaron su vida, sabían a qué se estaban enfrentando pero lucharon para que haya igualdad social", dijo Alicia Artieda, hermano de Rómulo, el primer desaparecido que descansa (hoy con Lila Soto y Raffaella Filipazzi) en el memorial del desaparecido.

Caber remarcar que también estuvo la hija del segundo argentino identificado, José Agustín Potenza.