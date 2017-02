Sigue todo en pie: Corsódromo y comparsas listos para la noche inaugural de los carnavales en Goya

La venta de entradas estuvo habilitada todo el día en la Dirección de Turismo y el Predio Costa Surubí. A pocas horas de la noche inaugural, se verifican los últimos detalles en el primer corsódromo de la ciudad de Goya. Las comparsas están listas y todos los organizadores mantienen las mejores expectativas.Con cielo parcialmente nublado pero en calma, las autoridades de comparsas y de la logística de los carnavales supervisaron el corsódromo que está a pleno para dar su primer espectáculo carnestolendo en el Predio Costa Surubí.La gente no deja de preguntar si se hacen o no y las respuestas son contundentes: “Esta noche no va a llover porque comienzan los Corsos Goyanos 2017”.Siguen invitando a aquellos que deseen reservar su mesa y sillas a muy buenos precios. También pueden acceder al predio con silletas o sillas plegables para disfrutar en familia de una fiesta maravillosa.