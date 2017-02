Cierra la Colonia Inclusiva y el programa municipal Yo También Puedo Nadar

La Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social a cargo de Gonzalo Guido, a través de la Coordinación de Discapacidad y la Dirección de Deportes respectivamente, los invita este jueves 17 de febrero de 10 a 12 horas al cierre de la colonia de vacaciones inclusiva y del programa yo también puedo nadar.Como viene sucediendo ya hace varios años, desde el mes de diciembre la Hostería el Nono, se transforma en el punto de encuentro para realizar diferentes actividades recreativas en un marco natural propicio para disfrutar el verano, y seguir fortaleciendo las acciones de inclusión para niños, jóvenes y personas con discapacidad y su familia.Las diversas prestaciones terapéuticas se trasladan a este lugar para que, desde un espacio lúdico, se continúe afianzando las acciones llevadas a cabo a lo largo del año. Así este verano contó con la presencia permanente del equipo transdisciplinario del Centro Terapéutico Municipal y de Salud Especial, ofreciendo estimulación temprana acuática a cargo de las Estimuladoras Tempranas Yesica Genes y Victoria Clausse, talleres de pintura y cocina a cargo de la Lic. Julia Casco, la prof. Romina Flores y la A.T. Silvina Espinoza.Desde la Dirección de Deportes, con la presencia del Prof. Armando Gómez y todo su equipo se disfrutó a pleno de las clases de natación.“Este es un momento del año favorable para poder disfrutar y consolidar acciones de inclusión social, no todos tienen la posibilidad de pagar una colonia o salir de vacaciones, y este servicio que brinda la Municipalidad es un claro ejemplo de igualdad de oportunidades y accesibilidad. Sumado al éxito del Plan de Playas Accesibles podemos afirmar que Goya se está posicionando como una de las ciudades más inclusivas en materia de Discapacidad en la región” manifestó la coordinadora del área Lic. Verónica Tolomio, y agregó “la última semana de febrero retomaremos con las actividades en la sede del Centro Terapéutico Municipal en República del Líbano y Perú, ya estamos trabajando en las planificaciones terapéuticas de cada uno de los concurrentes y evaluando ingresos, capacitaciones de los profesionales y los espacios de orientación a padres. También se retomará la atención en Estimulación Temprana y orientación Psicopedagógica, este es un equipo humano que no para de trabajar y generar acciones inclusivas, y el motor de todo esto son las familias y personas con discapacidad, y sentirnos siempre escuchadas y apoyadas por el Intendente Prof. Gerardo Bassi y el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social. Sin este compromiso no se podría jamás llevar a delante las políticas de inclusión que estamos desarrollando y la transformación de las acciones de la coordinación.”