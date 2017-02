Gustavo Gabiassi: "Las lluvias se adelantaron, los pronósticos indican alguna posibilidad para el otro fin de semana"

El administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiasssi se refirió a las últimas lluvias que cayeron sobre Goya y que nuevamente sorprendieron por la cantidad y su intensidad. Según el funcionario del ente de Defensas de Goya las lluvias se adelantaron porque en realidad estaban pronosticadas, pero que igualmente todos los canales y estaciones de bombeo funcionaron bien.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte comentó que “el día viernes sábado se iban a producir este tipo de lluvias y cuando uno compara lo que decía el pronóstico y lo que se produce el evento es como que se adelante la lluvia y también indica que va a seguir lloviendo el viernes y sábado pero en menor cantidad”.

“Ya mejora un poco el clima, me refiero a las lluvia para luego haber alguna posibilidad para el otro fin de semana, pero de todas maneras los pronósticos hay que guiarse dentro de los cinco días, después de ellos ya entra en una posibilidad más relativa o mucho menor”, expresó el administrador del PRODEGO.

Aclaró que él no está en condiciones de indicar si se deben hacer corsos o no. “No puedo hacer recomendaciones, tenemos que ver las lecturas del pronóstico y las autoridades tomarán las decisiones al respecto”.



MÁS OBRAS

Gabiassi dijo que se nota que las obras que se vienen haciendo sirven. Explicó: ““Nosotros venimos haciendo muchos trabajos con las distintas áreas del PRODEGO, tenemos áreas de Obras y donde se han hecho obras aunuqe4sean pequeñas tienen resultado positivo. Por ejemplo, la obra de pluviales por la calle Uruguay y José María Soto. Veíamos que no queda el agua, en la medida en que se hagan pluviales mejora el funcionamiento. Falta mucho pero trabajamos en eso, donde se hacen obras se observan los adelantos sustanciales en ese sentido”.

Comento que en las lluvias del viernes a la madrugada el sistema de bombeo y drenajes funcionó muy bien. “Algunas estaciones de bombeo tuvieron que prenderse, las de calles 25 de Mayo; Paraguay; Madariaga, funcionan por gravedad pero por el volumen de agua nos vimos en la necesidad de prender las bombas y ayudar al sistema. Los canales principales funcionaron bien”.-