Leishmaniasis: Salud realizó tareas en el barrio Río Paraná

.

Los trabajos se llevaron a cabo en la zona de La Tosquera, donde se detectó un caso de Leishmaniasis cutánea. La actividad consistió en bloqueo vectorial y fumigación espacial.



El Ministerio de Salud Pública llevó a cabo trabajos ante la detección de un caso de Leishmaniasis cutánea en el barrio Río Paraná, zona de La Tosquera, donde se realizó un bloqueo vectorial y fumigación espacial para bajar la población de adultos del flebótomo transmisor de esa enfermedad.El trabajo se llevó a cabo a partir de las 7 de la mañana y consistió en un bloqueo vectorial en el domicilio donde se detectó un caso de la enfermedad y en una recorrida por todo el barrio realizando fumigación espacial.“Se hizo bloqueo espacial en el barrio Río Paraná en la zona específica de La Tosquera, donde se detectó un caso de Leishmaniasis cutánea”, indicó el coordinador general de las acciones de control de vectores, Luís Insaurralde.“Por otra parte, se realizó fumigación espacial en el barrio. Esta tarea se lleva a cabo con una maquinaria pesada instalada en una camioneta con la cual se recorren las calles. La idea de este trabajo es bajar la población de adultos de flebótomo transmisor de la Leishmaniasis”, explicó.“Vamos a seguir trabajando en este barrio. La semana que viene nos abocaremos a trabajar en el lugar con los agentes sanitarios en la búsqueda de casos”, dijo y agregó “además vamos a seguir con fumigaciones con moto-mochila, domicilio por domicilio”.En este sentido, detalló: “Tenemos previsto continuar con otras acciones preventivas en el barrio Dr. Montaña, en el asentamiento del Pirayuí, en el barrio Esperanza, en Riachuelo, San Cayetano, la zona de Paso Pesoa y Cañada Quiroz”.Ante casos de Leishmaniasis, el tratamiento está garantizado y es gratuito. Todos los casos registrados fueron debidamente atendidos por el Ministerio de Salud Pública.La directora del Dispensario Dermatológico Hersilia Casares de Blaquier, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Elisa Odriozola, respecto de las Leishmaniasis, recomienda a la comunidad estar alerta “ante cualquier ulcera que no pica, no duele y no mejora con antibióticos y concurrir al centro de salud más cercano”. “Por lo general el paciente consulta por alguna lesión que es una ulcera que se presenta en el sitio de picadura del insecto y suele ocurrir en las zonas descubiertas como el brazo, la pierna o el cuero cabelludo y, a los 15 días de la picadura, comienza a formarse la ulcera y no se cura con antibióticos”, explicó.El Dispensario Dermatológico de Corrientes está ubicado en La Rioja 1491, atiende de lunes a viernes de 7 a 13 y el teléfono para consultas es: 4421206.¿Cómo prevenirla?- Llevar los perros periódicamente al veterinario y aplicarles las pipetas repelentes.- Estar alertas a los síntomas de leishmaniasis en el perro (caída del pelo alrededor de los ojos y orejas, fatiga e inactividad, adelgazamiento, seborrea escamosa y crecimiento de las uñas) y consultar urgente con un veterinario.- Mantener el terreno alrededor de la vivienda libre de malezas, corrales y basura.- Limpiar periódicamente los lugares donde habitan los perros.- Alejar a los animales domésticos de la vivienda durante la noche.- Utilizar repelentes para insectos y mosquiteros.- Al transitar por zonas selváticas o con mucha vegetación, usar camisas de manga larga y pantalones, además de colocarse repelente.