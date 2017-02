En el Consejo Federal de Educación piden garantizar el fondo compensador salarial

Si bien desde Nación aseguraron que el Gobierno garantizará el cumplimiento en todas las provincias del salario mínimo para los docentes de 9.672 pesos, en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Educación realizado en Mendoza, autoridades educativas provinciales pidieron la continuidad del Fondo Compensador para provincias con salarios más bajos, entre ellas CorrientesLa 78ª Asamblea del Consejo Federal de Educación se inició este miércoles en Mendoza, y tuvo como eje de debate la situación generada por la decisión del Gobierno Nacional de no convocar a paritarias docentes.Referentes provinciales pidieron que Nación no se desentienda de la situación salarial así como de la educación en general.Uno de los puntos reclamados fue la continuidad del Fondo de Equiparación o Fondo Compensador que recibían seis provincias para equiparar sus salarios mínimos con el promedio nacional.Se trata de $ 1743 millones que la cartera educativa nacional les otorga a esas seis provincias porque no alcanzan a pagar con sus recursos el salario mínimo promedio establecido por el país.Lo reciben Misiones, San Juan, Formosa, Jujuy, La Rioja y Corrientes.Se estima que de mantenerse ese beneficio lo recibirían este año sólo Corrientes, Misiones y La Rioja.Desde el Gobierno nacional admitieron días atrás que el Fondo Compensador está en discusión con las seis provincias que los reciben.En principio, con el aumento reciente de transferencias de la Nación a las provincias, Nación podría recortar progresivamente esa fuente de recursos.En el marco del Consejo Federal, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, aseguró que el Gobierno garantizará que cada provincia cumpla con el salario mínimo para los docentes, que se ubica en 9.672 pesos, aunque no precisó si continuará el Fondo Compensador o Fondo de Equiparación.También en el ámbito del Consejo Federal realizado en Mendoza, el ministro de Educación de Chaco, Daniel Farías, pidió expresamente que “se aumente el Fondo de Incentivo Docente, como así también que se cumpla con el Fondo Compensador Salarial que perciben las provincias que no llegan al monto del básico docente, no siendo éste el caso de Chaco, que sí lo supera; y el Fondo de Garantía Mínima para alcanzar el sueldo mínimo vital y móvil".También la ministra de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ivonne Aquino, pidió por la continuidad del fondo compensador.