Ecuador: Argentina entrenó y piensa en el milagro para clasificar

El equipo de Claudio Ubeda, trabajó este viernes en busca de mejorar la precisión con la pelota, en lo que fue el último entrenamiento de cara al trascendental encuentro de hoy ante Venezuela.Para no depender de otro resultado, el equipo albiceleste deberá ganar por cinco goles de diferencia para acceder al próximo Mundial de Corea del Sur 2017.Los juveniles argentinos, luego de la habitual entrada en calor, llevaron a cabo diferentes ejercicios con el objetivo de perfeccionar la recepción, técnica y precisión para terminar de pulir detalles antes de enfrentar a la "Vinotinto", por la quinta y última jornada del Campeonato Sudamericano de Ecuador.Los trabajos matutinos del Sub 20 argentino, desarrollados en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, siguieron con bloques tácticos y ensayos con la pelota.La lesión de Facundo Cambeses que hace que no esté disponible de cara al choque con la "Vinotinto", tuvo a Franco Petroli y Ramiro Macagno, realizaron con trabajos de pelota junto al entrenador de arqueros, Gustavo Piñero.Argentina enfrentará a Venezuela hoy desde las 17.30 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en la quinta y última jornada del hexagonal final del Campeonato Sudamericano que otorga cuatro boletos al Mundial de Corea del Sur, a disputarse desde el 20 de mayo al 11 de junio de 2017.