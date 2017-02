Hoy Bancarios de Goya no atenderán en las últimas dos horas

Será en reclamo del cumplimiento de un acuerdo de noviembre del año pasado, por el cual se debía pagar un aumento a los empleados bancarios. Mariano Bargas adelantó que el lunes los Secretarios Generales de La Bancaria fijarán fecha para un paro nacional para finales de este mes. Hoy el Banco de Corrientes atenderá normalmente.

Mariano Bargas, secretario de Interior de La Bancaria, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte dio detalles de medidas de fuerza que se llevará a cabo hoy en las dos últimas horas de atención al público. Y de un paro general que se fijará para fin de mes.

Sobre los motivos de estas medidas de fuerza, Mariano Bargas dijo: “La Asociación Bancaria, ante la negativa de la banca extranjera, privada y del Banco Central de pagar el aumento que se obtuvo en noviembre del año pasado, ha decidido implementar una medida de fuerza en las dos últimas horas de atención al público para este viernes para todos los bancos que están dentro de la banca extranjera y privada y el Banco Nación”.



EXCEPTUADOS

“Quedan exceptuados los banco que si pagaron el aumento como el Banco de Corrientes, el Nuevo Banco de Chaco, pero no así los demás bancos, como en Goya el Banco Nación, estará tomando la medida de fuerza en las dos últimas horas, y el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Banco de Corrientes atenderá normalmente, hoy viernes mañana”, explico.

Adelantó que “el lunes hay una reunión de secretarios generales en Buenos Aires de todas las seccionales del país para tomar una nueva medida que sería un paro por 24 horas en la última semana del mes”.

Bargas reiteró que la fecha del paro “se determinará el lunes en la reunión de secretarios generales pero está programado para la última semana del mes”.

“Lo que me informaron es que en la reunión se va a plantear el tema de un paro de 24 horas, un paro nacional en todos los bancos”, abundó.



PUJA INFLACIONARIA

El Secretario de Interior de La Bancaria comentó que “La Asociación Bancaria hizo una presentación por el no pago de estos bancos y la Justicia le dio la razón e intimó a los bancos para que se pague pero está la presión del gobierno que dice que la inflación va a ser del 18 por ciento y no quiere que el aumento de los bancarios supere este porcentaje, y esto ocurre no solo bancarios sino todos los gremios, mientras otros gremios obtuvieron un 35 por ciento de aumento para este año”.