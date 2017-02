Pedro Sá: "La mitad de los inscriptos en la Travesía son foraneos"

Pedro Sa destacó aspectos de la flotada que se hará el domingo 19 de febrero y que tiene como lema “Reserva del Isoro”. La mitad de los inscriptos son personas de otras provincias. “Hay gente de Chajarí; Concordia; Esquina; Empedrado; Corrientes; Resistencia; Reconquista; Mar del Plata; Pilar y Escobar (Buenos Aires); Santa Fe Capital; Rosario, Alejandra; Santa Lucia, cualquier cantidad de participantes, pero sorprende la cantidad de gente que viene de la costa santafesina y de la Capital Federal”, precisó Sa.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Pedro Sa comentó que “en esta oportunidad el recorrido tiene 42 kilómetros, 28 son por el Isoró, aguas abajo, se va a realizar el día 19 d febrero, nos vamos a concentrar a las 7 en la playa El Inga que oficiará de parque cerrado, un lugar donde nos vamos ubicar los que vamos a participar, se tomará asistencia y se entregarán pulseras de identificación por participante, y una calco numerada por bote, y podrán participar de sorteos de obsequios en el destino que es la estancia El Cerrito, una estancia conocida en la zona de Stella Maris, camino a El Bajo donde vamos a encontrarnos todos los participantes al final del recorrido y vamos a compartir un asado y un fogón, una chamameceada para contar y mostrar cómo se vive en Corrientes”.

“La fecha de finalización de la inscripción será el viernes 17 pero si se agotan los cupos posiblemente tengamos que parar antes”, acotó.

También comunicó que “la travesía consta de un recorrido de ida por agua y un recorrido de regreso por tierra, y de la cual la Municipalidad y la organización aportan la logística para traer a los participantes”.



200 PARTICIPANTES

“Esperamos tener más de 200 personas a las que habrá atender, darles de comer, darle seguridad y todo tipo de contención, contamos con ambulancias provistas por el Ministerio de Salud, la dirección sanitaria que atiende los eventos va a estar presente, estarán los guardavidas de la Dirección de Deportes, lanchas de apoyo, se sumaron un montón de marcas, todas estas marcas hacen posible que el evento sea de inscripción gratuita, no se cobra un peso para participar”, dijo Pedro Sa.



CONOCER EL ISORO

Pedro Sá resaltó que “el objetivo es que la gente conozca el Isoró de la mejor manera, que lo conozca en un marco con la seguridad y tranquilidad que podrá recorrer sin ningún inconveniente, queremos contagiar para que durante todo el año se convierta en una oportunidad turística para que algún privado lo tome una posta y lo empiece a explotar en el buen sentido mediante paseos náutico”.

“La mayoría que viene a conocer el Isoró es gente que hace travesías en el resto del país, viene gente experimentada, por ejemplo el propietario de la revista kayak, especializada en el rubro, y él hace travesías y pesca y vino atraído por el título de nuestro evento: la reserva Isoró”, dijo.

“Hago esta travesía animado por la cantidad de gente que me apoya, lo estoy por hacer con mi esposa, 42 km dentro del Isoró, si no lo hiciera con guías y acompañado no lo haría y aí muchísima gente”, indicó.