Bancarios inician plan de lucha: no atenderán las últimas dos horas

La Asociación Bancaria resolvió iniciar asambleas con suspensión de actividades ante la falta de pago de los bancos del pre acuerdo salarial 2017. La filial correntina informó que en las entidades locales la medida se aplicará de 9,30 a 11,30, salvo en el Banco de Corrientes y Credicoop donde sí están abonando.El gremio nacional que nuclea a los trabajadores bancarios, resolvió el martes activar un plan de lucha ante la falta de pago por parte de la patronal del pre acuerdo salarial 2017 que rige de enero a marzo. En Corrientes, el personal realizará asambleas en el horario de 9,30 a 11,30 y durante este tiempo no habrá atención al público. La medida no afectará al Banco de Corrientes, ni Credicoop.De acuerdo a un comunicado emitido por la Asociación Bancaria, habrá asambleas con suspensión de actividades en la jornada de mañana y el viernes, y explicaron que se toma esta decisión “ante la actitud de los bancos y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016”.Reclaman la falta de pago del anticipo salarial, “no acatando, en el caso de las entidades financieras, la orden judicial de pagar, y en el caso de la cartera laboral, de no interferir de manera alguna”.Por este motivo, convocan para hoy y mañana a llevar adelante en todo el país, asambleas preparatorias de un paro nacional bancario, con cese de actividades durante su transcurso, de acuerdo a la modalidad determinada por cada seccional, exceptuando de esta medida a las entidades que hayan cumplido la orden judicial.También convocan al plenario de secretarios generales de seccionales para el día 13 de febrero, a fin de determinar la fecha del paro nacional si no encuentran una solución antes de esa fecha.Por su parte, el vocero local de la Asociación Bancaria, Juan Lescano, dialogó con El Litoral y confirmó cómo será la medida en Corrientes.Explicó que las asambleas se desarrollarán desde las 9,30 y hasta las 11,30, y que durante ese lapso de tiempo llevarán adelante “quite de colaboración” y no habrá atención al público.Aclaró que las medidas alcanzarán a la mayoría de las entidades bancarias, menos el Banco de Corrientes y Credicoop porque “pagaron lo acordado”.En relación al reclamo, señaló que a fines del año pasado se arreglaron una serie de items que fueron cumpliéndose, sin embargo, no ocurrió lo mismo con el anticipo de recomposición salarial fijada para los primeros meses de 2017.El mismo comprende un retroactivo del 4 por ciento en enero, más un piso de 2 mil pesos y un aumento del 10 por ciento hasta el mes de marzo, cuando deberían volver a sentarse a negociar la mejora para este año.Por último, resaltó que ahora las cámaras bancarias y el ministerio de Trabajo decidieron no avalar los acuerdo firmados y apelaron el fallo que ordenaba que cumplan con los mismos; “la cartera laboral no homologó y apelaron ante la Corte”, concluyó.