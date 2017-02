Asociación de Remiseros de Goya justifica aumento de tarifas

“Los gastos de mantenimiento de los remises son muy altos”, dijo Nelson Villordo, actual presidente de la Asociación de Remiseros de Goya en relación a las nuevas tarifas aprobadas por la Municipalidad.

En declaraciones al programa “Al que madruga”, Nelson Villordo dijo: “A partir del lunes entró en vigencia la nueva tarifa. Se actualizó. Nosotros tenemos una actualización cada cuatro meses, es una revisión de tarifas que depende del monto del precio del combustible. Si hubo alguna suba se actualiza. En este caso hubo un aumento del 8 por ciento en el precio de la nafta súper por parte de la empresa YPF, que se toma como referencia. Entonces, el precio se fue a 21,37 pesos la súper. Eso ocasionó la suba del 8 por ciento. Eso se hizo que el aumento ocasionó que la tarifa mínima pase a valer 32,40 pesos”.

“La mínima son 1.200 metros. El valor de la ficha es de 1,80 pesos. Eso nos da el valor de la mínima que es 32,40, y cada 100 metros la ficha vale 1,80 pesos”, precisó.

El “trabajador del volante” recalcó que para determinar el incremento de la tarifa “se revisa si hay subas de combustible, al no concretarse ninguna suba la tarifa puede continuar igual, pero en realidad se revisa cada 4 meses, por ordenanza, se regula si hay algún aumento”.

“El último aumento fue el 5 de agosto de 2016”, recordó. Reconoció que el aumento de tarifas “se siente al principio”, y que “la gente lo siente, pero es algo que nosotros necesitamos hacer porque los valores del combustible y los gastos que tiene el remis demandan la actualización sino los números no cierran. Entre todos tratamos de acostumbrarnos al tema, es necesario para nosotros los trabajadores del volante”.



EL REMISERO

Se le preguntó a Villordo si el trabajo de remisero es rentable. Respondió: “Hoy por hoy está duro el tema de los remis, está dura la calle. Pero es un trabajo que a mucha gente le sirve. Mucha gente vive de esto. Hoy en día los costos en mantenimiento son altos, son muchos los gastos. Es complicada la verificación técnica. Es un costo elevado mantener un remis, es mucha plata. Hay que pagar seguros, impuestos. Es un trabajo de muchas horas arriba del volante. Son 10 o 12 horas. Es una fuente laboral que a muchos le sirve. Pero hoy en día estamos ahí. No es mucha ganancia”.



500 TRABAJADORES

En relación a la cantidad de remiseros, Villordo estimó que podrían ser medio millar en Goya. Y dijo: “No sé decir cuántos somos. Pero choferes, choferes, somos alrededor de 500 por ahí. La última vez había 300 autos habilitados y algunos tienen doble turno, hay mucha gente arriba del volante, es un trabajo complicado”.



LA SEGURIDAD

También a los remiseros les preocupa la inseguridad. Dijo Vilordo que ese tema “actualmente se está poniendo complicadito, hoy tenés que cuidarte de todo, más a la noche, hay zonas que están complicaditas, hoy se está poniendo difícil y muchos trabajadores del volante temen por su seguridad”.

“Es como está el país, está cada vez más peligroso, el riesgo lo tenemos, entre todo no hubo agresiones físicas, eso es lo bueno, nadie salió lastimado, pero no podemos llegar a ese extremo, pero es un riesgo, hay quienes se arriesgan otros no, depende de uno”, expresó Villordo.