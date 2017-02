Goya Bera celebra sus diez años y presenta un "Paseo por el Mundo"

La comparsa, que su creador Rubén Darío Cáceres concibe como una combinación de la Goya Pora “de Don Juan y la comparsa Zingarella”, presente dar un vistazo a diez años de actividad en el carnaval. Cáceres elogió la iniciativa del gobierno municipal de apoyar el corso de este año.

Rubén Darío Cáceres, presidente de Goya Bera contó que al cumplirse 10 años de su comparsa se prepara para salir a bailar con el tema “Un paseo por el mundo”.

Entrevistado para el programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, Cáceres expresó: “Goya Bera hace un “Paseo por el mundo”. En estos años Alejandro Merlo, quien vive en España me mandaba los diseños. Había años en que yo tenía fondos y otros en que no. Entonces, yo en la carpeta de diseño separaba lo que podía pagar y lo que no. Hoy puedo afrontarlo y hago diez años “recorriendo el mundo”, diez años que por la comparsa anduvo con sus temas”.

“A mis chicas le doy lo más caro de la comparsa, les doy las plumas, les doy las piedras, a mi escola de samba, todo. Fui acumulando en estos años mucho capital en plumas, tambores. La comparsa va a salir con 70 u 80 integrantes, incluyendo scola”, precisó.



DIEZ AÑOS

“Estos diez años encuentra a Goya Berá en un momento de esplendor. Creo que tengo derecho a opinar porque tengo 25 años de comparsa. Si mañana Goya Berá ya no existiera yo estaría más que conforme”, dijo.

“Hoy estamos armando una comparsa que el año pasado, en los corsos solidarios, ya dio mucho que hablar, lo importante de esta comparsa en estos años de carrera es que nunca perdió la alegría y la fuerza y no la va a perder”, aseguró.

“Goya Berá es una combinación de la vieja Zingarella y la Goya Pora de Don Juan, y le puse lo fino, el lujo, es una comparsa con alegría, y que pretende salir a mostrar su esplendor en la calle”, sostuvo Cáceres.



SIN CORSOS

Se le pidió su opinión sobre los años en que no hubo corsos. Cáceres respondió: “Quiero agradecer más allá de todo al señor Intendente, al señor Soto que están poniendo todo su esfuerzo para que renazca el corso. A ellos como funcionarios públicos manejando una ciudad como a nosotros directivos de comparsa todos tenemos que hacer un mea culpa, nosotros tenemos la sangre de carnaval y ellos tiene la disposición. Este año la Municipalidad dispuso mucho, le sirve a la Municipalidad, le sirve al pueblo, al turismo y genera trabajo. Yo creo que de lo sucio ya no tenemos que acordarnos más, hay que guardarlo, mirar para adelante, esté quien esté el corso tiene que resurgir, tenemos que tener perspectiva de futuro”.



EL CORSODROMO

Sobre el nuevo “corsódromo”, el presidente de Goya Berá destacó que “los funcionarios, el intendente el señor Soto tomaron conciencia de que a ellos les sirve el carnaval, a nosotros nos sirve que ellos nos apoyen, y esto sea una carrera para mi y los que vienen”.

Finalmente dijo: “ojala Goya en el futuro, sin soberbias, hay que sacar las mezquindades e inmundicias humas, podemos llegar a tener un buen carnaval mientras Goya Bera esté o no, y haya un comparsero nunca tiene que morir el carnaval”.