Suteco anticipó que sin paritarias nacionales, no arrancan las clases

El Secretario General de Suteco, Fernando Ramírez, anticipó que tomarán medidas de no concretarse las paritarias nacionales. “Las provincias serán un infierno”, manifestó y agregó “no aceptaremos bajo ningún punto de vista el 18 por ciento de aumento”, agregó.El secretario General de Suteco, Fernando Ramírez, dialogó con Radio Sudamericana y anticipó que esperarán definiciones respecto de la negociación salarial a nivel nacional. “Nosotros estamos pendientes de las paritarias nacionales y exigimos que se realicen”, arrancó.“Nosotros exigimos que inicien las paritarias nacionales porque de no concretarse, se abrirá un conflicto fuerte de carácter nacional y muy fuerte”, anticipó.“Si no hay paritarias nacionales, la docencia no va a arrancar las clases. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar el 18 por ciento que sabemos ya comenzaron a ofrecer en Buenos Aires”, agregó.En la entrevista también apuntó contra el gremialista del MUD, Juan Kuroky, por su “afiliación al Partido Radical”.