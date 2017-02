Gustavo Tabacchi: "Precios transparentes, en Goya solo afectará a venta de electrodomésticos y ventas con trajetas"

El presidente de la Asociación de Comercio de Goya, Gustavo Tabacchi se refirió al programa Precios Transparentes. En declaraciones al programaque se emite por, estimó que esto solo tendrá impacto en los sectores que se dedican a la venta de electrodomésticos o cuyas ventas se concreten en su mayoría, con tarjeta de crédito.

Dijo Tabacchi: “Esta resolución tardará un cierto tiempo en implementarse. Anteriormente, había una normativa que prohibía a los comercio aplicar un recargo en venta con tarjeta de crédito. ¿Quién vende en muchas cuotas?. El sector supermercadista, y sectores masivos pueden dar en seis pagos. Esto (Precios Transparentes) apunta más al sector de electrodomésticos, a los sectores que se han manejado con tarjeta de crédito. En esta zona la mayoría tiene un 10 por ciento de venta con tarjeta. Ya prácticamente ponen el precio y dan por aludido que es el precio final. En los sectores que dan hasta en 12 o 18 pagos tendrán que discriminar cuál es el precio contado y cuál es el financiado”.

“Hay comercios cuyas ventas en tarjeta de créditos representa el 80 por ciento del total de sus operaciones. Esos comercios tendrán que poner un precio contado y cuál es el costo financiero. Pero hay comercios cuyas ventas con tarjeta representan un 10 del total de sus operaciones. Para esos comercios, no cambiará mucho las cosas porque es insignificante la venta con tarjeta que tienen”, dijo Tabacchi.

“Hay rubros que si van a bajar, como el de los electrodomésticos, o un sector de comercio de indumentaria que venden con tarjeta de crédito, pero no el sector masivo, como el supermercadista. Aparte hay una realidad: no hay una gran venta como para el comerciante que quiera aumentar los precios lo haga, si lo hace no vende nada”, explicó.

Se le preguntó sobre cuál es el comportamiento del comprador, si prefiere comprar con tarjeta o en efectivo. Tabacchi respondió: “Más el efectivo. Hay mucha gente que hace cola en los bancos, cobra su sueldo. Y puede abonar totalmente con la tarjeta de débito una compra. Pero por lo general la gente va y retira el efectivo. El 80 por ciento de la gente hace eso. No hay una bancarización, por ahí en las grandes ciudades se tienen bancarización por seguridad, pero acá no se percibe tanto como en las grandes ciudades que operan más con tarjeta de débito y crédito”.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Se le preguntó sobre qué pasa con el consumo y con las ventas en los comercios. Respondió el presidente de la Asociación de Comercio que “la economía ha cambiado, en diciembre y en enero se notó un poco o de mejora respecto a cómo veníamos en octubre y noviembre donde eran bajas la ventas, pero en diciembre repunta, pero se igualó a la venta de diciembre del año pasado, hubo un poco más de inyección de dinero, pero no deja de ser preocupante porque aquel comercio con los gastos fijos que le fueron aumentando y las bajas ventas el año pasado fue un año a pérdida”.

Dijo que el rubro más beneficiado fue el de los supermercados. Aseguró que “en Goya es uno de los rubros competitivos y debe ser una de las ciudades más baratas a nivel provincial sin dudas, siempre destacamos que Goya es una ciudad competitiva en el rubro tiendas, pero tiene que ver también con el tema del poder adquisitivo nuestro no es como en otras ciudades y hay una gran competencia llámese de grandes supermercados y comercios familiares de nuestra zona”.

“Este será un año un poquito mejor que el año pasado, pero hay una realidad, y tenemos que poner los pies sobre la tierra, que es preocupante que este gobierno sigue aumentando el gasto publico la inflación no se va a controlar”, finalizó Tabacchi.-