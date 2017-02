Ita Vera vuelve a bailar en Goya y presentará "El Sueño del mundo entero"

En años anteriores, mientras no hubo corsos en Goya, Itá Verá se mantuvo unida y con cierta actividad, en carnavales vecinos como los de Lavalle, donde actuaron regularmente. Este año, con el esfuerzo de sus integrantes vuelve a Goya y ofrecerá 130 bailarines y músicos. El tema elegido tiene que ver con héroes, villanos, príncipes y reyes, e imágenes de la infancia.

Juan Ramón Romero, presidente de Ita Vera contó cómo se presentarán este año. En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, dijo: “Nos cuesta mucho arrancar, estar al frente y llevar una comparsa a salir como tiene que ser es muy difícil. Más con la situación económica de hoy en día, es demasiado. Pero trabajamos con muchas ganas durante todos los años en que no hubo carnaval. Le ponemos muchas fichas al carnaval oficial y estamos luchando para salir lo mejor posible y con el esfuerzo de todos los integrantes de la comisión de Itá Vera”.



EL TEMA

Contó Romero: “Este año la comparsa cumple 13 años, y nuestro tema de este año se llama “El sueño del mundo entero”, basado en los sueños de los niños. Uno cuando es niño sueña con héroes, villanos, todo está basado en los cuentos infantiles. Habrá princesas y príncipes, desfilando. Será algo atractivo para los niños, querrán ir. Por ejemplo, nuestra comisión de frente son 10 princesas entre las que están “La Cenicienta”, la princesa Ana de Frozen; “La Sirenita”; “Blancanieves”, entre otras.

Comentó también que “nosotros básicamente, más allá de que no hubo carnaval en Goya, hicimos un corso privado en un club y después en 2016 nos fuimos con un grupo del carnaval que se presentó en los corsos de Lavalle todas las noches, nos mantuvimos unidos todo el año como familia Ita Verá, y costó, no conseguir integrantes, sino que la gente crea y comience a trabajar para los carnavales oficiales, por eso estamos un poco atrasados: la gente necesito convencerse de que iban a haber corsos oficiales”.

“Todo se fue subsanando con el paso del tiempo. Hasta hoy sigue acercándose gente pero es imposible agregar más bailarines, estamos en 120 o 130 integrantes, incluyendo la batucada”, precisó.

“Más allá de que a lo largo del año la comparsa hace distintas presentaciones en cumpleaños, distintos eventos, es mínimo lo que se cobra pero algo alcanza. Más allá de que el integrante o bailarín, en su mayoría se paga lo que es brillo o el traje. Es el caso del 50 por ciento de toda la comparsa. En el resto de los casos lo ayuda la compasa en lo que sea brillo. Hay chicas que tienen muchas ganas de bailar, pero no tienen cómo sustentarse el traje. Para eso la comparsa le da todo lo que es para el traje pero tiene que bordarse con la condición de la devolución, se le trata de cumplir el sueño a quienes quieren bailar”, dijo Romero.



APOYO MUNICIPAL

El presidente de Itá Vera destacó: “El apoyo del municipio más allá de que hizo el corsódramo, nos dio una gran mano con una especie de adelanto para que las comparas puedan resurgir un poquito más porque después de dos año que no hubo carnaval está muy difícil”.



EL CORSODROMO

Sobre el corsódromo, el referente de Ita Verá expresó: “Con el corsódromo, las expectativas que hay son muchas. Estamos contentos porque es algo que anhelábamos los comparseros y es como nuestra casa donde cada compasa se podrá lucir sin molestar a nadie, y vamos a estar tranquilos, nos vamos a sentir en casa. Con respecto a los años que no hubo carnaval, ya pasó, ni me acuerdo, ya estoy pensando en el 2017, y trabajar y comenzar bien para el 2018”.

“El tema del corsódromo es un gran avance y se apunta entre las cuatro comparsas para que el carnaval de Goya florezca con intensidad, para el público en general: esperamos que asista, la invitación está hecha y no se va a arrepentir, las comparsas le están poniendo todas las fichas y no se van a arrepentir”, puntualizó.