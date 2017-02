Tabacaleros convocados para hoy por fondos adeudados y pagos a cosecha

Hoy a las 9 en la sede de la cámara del tabaco se llevará a cabo una reunión en la Cámara del Tabaco, para dialogar sobre la situación planteada por las complicaciones en la remisión de fondos que corresponden a los productores.

Roberto Segovia, referente de la Asociación de Productores Independientes, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, dijo: ““El lunes esperemos que estén representantes de las tres instituciones (IPT, Cámara del Tabaco, Cooperativa de Tabacaleros) y que nos den una explicación razonable y otra cosa: que el día que se cobre el subsidio que no se vuelva a cometer el error, queremos el compromisos de nuestros representantes, me refiero al IPT, Cámara del Tabaco y la Cooperativa que son las tres instituciones que manejan nuestros recursos”.

Se nos dijo que el plan de los 60 millones según sugerencias de la Secretaría, era conveniente achicarlo a 32 millones para que podamos cobrar lo antes posible, eso se nos había dicho y con la necesidad que hay en el sector se aceptó, y desgraciadamente seguimos con el mismo verso de siempre: que el expediente está en tal o cual parte pero los días pasan y los productores siguen esperando”.

“Ya lo dije el año pasado: se presentó demasiado tarde el plan y esa es la causa por la cual hoy el productor no cobra el subsidio, lo deberíamos haber cobrado a mediados del año pasado si las cosas se hubieran hecho como correspondían”, dijo.

Continuó diciendo Roberto Segovia: “Creo que vamos a recibir los fondos. El tema es cuándo los vamos a recibir. No es lo mismo haber cobrado hace seis mes atrás, que terminemos cobrando dentro de tres meses. Sigue dando vuelta el expediente. Las cosas siguen subiendo y el día que cobremos no nos alcanzará. Es una cosa terrible, volvemos a caer en lo mismo de siempre. Lo único que se retrasan son los planes dirigidos al productor o hacer la producción, porque ellos muy bien que trajeron su plata en tiempo y forma para gastos de funcionamiento. Ahí está la bronca del productor”.



LA CONVOCATORIA

Explicó luego: “La convocatoria para este lunes es porque ya dos lunes fuimos al IPT a pedir explicaciones de por qué se nos pagó el crédito a cosecha en un esquema que nunca se había pagado y lamentablemente terminó perjudicando al productor que realmente por ahí se esmera más o por lo que fuera saca más rindes. El crédito a cosecha siempre se pagó por kilos producidos, tradicionalmente. La aclaración que queremos que nos den nuestros representantes es quién decidió modificar el sistema de pago y terminó perjudicando a un gran porcentaje del sector productivo, que terminó recibiendo muchos menos de los recursos que corresponderían haber recibido si se pagaba como siempre se pagó. Hasta ahora, dos veces fuimos al IPT y nos dijo la secretaria que el ingeniero Vilas estaba de vacaciones y tampoco estaba el contador Fiorito, quien dicen que fue quien decidió pagar de esa forma”.-