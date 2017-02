Intendente Bassi entregó 6 mil entradas a Consejos Vecinales

Se trata de 6 mil entradas que la Municipalidad había adquirido para colaborar con las comparsas, y que ahora serán destinadas a familias que serán elegidas por los presidentes de cada barrio.El intendente Gerardo Bassi convocó a los presidentes de consejos vecinales de toda la ciudad para hoy viernes en el Salón de Acuerdos y les entregó entradas a los corsos que serán repartidas entre los vecinos que lo necesiten.Para ayudar a las comparsas, la Municipalidad compró 6 mil entradas que fueron pagadas, una parte en efectivo y en otra parte en materiales para carnaval.Antes de hacer efectiva la entrega de estas entradas, el intendente Bassi, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo González; el Secretario Desarrollo Humano y Promoción, Gonzalo Guido; el presidente del Consejo Plenario Vecinal, Carlos Vásquez y el coordinador de Consejos Vecinales, José Monzón hicieron uso de la palabra refiriéndose a la finalidad de estas donaciones que hace la Municipalidad y a la organización general de los corsos.Así, Carlos Vásquez, agradeció a la Municipalidad por este acto de solidaridad con los vecinos que más lo necesitan y ponderó el permanente trabajo conjunto del Consejo Plenario Vecinal con la Municipalidad.El secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gonzalo Guido les comentó a los presidentes de barrios que el ingreso a Costa Surubí, para mañana a la noche se hará por avenida Madariaga y Primeros Concejales, como sucede habitualmente en la Fiesta Nacional del Surubí. Y, aludiendo a las palabras de Vásquez, destacó que la Municipalidad continúa trabajando a favor de la salud de los vecinos. Y es así que este viernes se hizo un operativo integral en el barrio Medalla Milagrosa, como ya se había hecho la semana anterior en el barrio Resurrección y continuarán en otros sectores de acuerdo a un cronograma que se convenga con los vecinalistas.También, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo González resaltó esa relación de la Municipalidad con los consejos vecinales, señaló que Goya a nivel provincial es modelo en cuanto a la organización que muestran los vecinos. Y les dijo que ellos como presidentes fueron elegidos para representar a los barrios en los cuales el gobierno municipal confía para hacer llegar las 6 mil entradas a quienes lo necesiten.Luego, el intendente Bassi le dijo a los vecinos que “nada se construye sin alegría, más allá de las dificultades que todos tenemos, no debemos perder la cuota de la alegría y la esperanza”.“Esas 6 mil entradas son para este sábado, para el próximo y el siguiente, son para todos los barrios y también para las zonas rurales a las que también le vamos a acercar una entrada, para aquel vecino que más necesita”, precisó.El Intendente recomendó a los vecinos a que le entreguen las entradas “a los que necesitan de verdad, en especial a aquellas familias que tienen 7 u 8 pibes”.También se refirió a la planta asfáltica Vial Goya, y dijo: ““Quiero aclarar que hemos hecho un esfuerzo importante para tener la Planta Vial Goya para poder asfaltar muchas cuadras: Y no es que primero se asfaltó el corsódromo y luego se siguió en los barrios, sino que se hizo así para probar en un lugar, puertas adentro, el funcionamiento de una industria porque esta Planta no es una máquina: es una enorme industria con trabajo en distintas etapas para tener le asfalto en caliente”.“El jefe comunal aseguró que “el compromiso es que a partir de la semana que viene estemos con la planta asfáltica probando, haciendo las correcciones necesarias para ir a las barriadas si Dios quiere”.“Este año volvemos con este corsódromo, muchas gracias a todos. Y el compromiso es este año que va a ser intenso, que tengamos esa inteligencia de saber que lo que es bueno para Goya es bueno para cada uno de nosotros independiente del color partidario o de alguna otra cuestión”, recalcó.Luego de explicar los motivos por los que no hubo corsos en años anteriores, confirmó que habrá colectivos para llegar al corsódromo. Y que al final del corso actuará una banda en vivo.E invitó a la ciudadanía Goyana a concurrir al espectáculo. “Vamos a divertirnos con limites, vamos a pasarla bien, a preparar el espíritu para iniciar el lunes con las ganas de seguir trabajando”, dijo.Finalmente el jefe comunal expresó que “este será un año intenso para todos pero no perdamos de vista que Goya está por encima de todos nosotros, sobre la base de lo que había antes nosotros trabajamos para la gestión, y el próximo lo hará sobre lo construido, vamos a seguir avanzando y mejorando, el corsódromo es una necesidad como parte de festejos populares”.Cabe recordar que el corso se realizará en la calle asfaltada de 350 metros de largo por 10 de ancho que, en el predio Costa Surubí, oficiará de “corsódromo” Con un sonido e iluminación de elevada calidad. Comenzará este sábado 4 de febrero.