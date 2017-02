En Plaza Mitre: Exitosa jornada concientizadora del Programa Positivo

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social a través del Programa Positivo coordinado por Hernán Scheller, convocó un buen número de personas este jueves en la Plaza Mitre. Allí se realizaron testeos rápidos, gratuito, confidenciales y voluntarios del VIH/Sida el cual fue un éxito, ya que se realizaron un total de 109 testeos, de los cuelas no hubo ni un reactivo.“Es de suma importancia que todos se puedan realizar el testeo, ya que es necesario que cada persona pueda saber su serología y de esa manera controlar la pandemia” dijo Scheller.El test consiste en un simple pinchazo en el dedo, se toma una muestra de sangre y se coloca sobre una tira reactiva y en solo 10 minutos uno puede saber si está viviendo con el virus o no. Llegados el caso de que sea reactivo el Programa Positivo realiza la vinculación junto al paciente al sistema de salud y de esta manera se garantiza la adherencia al tratamiento.Se recuerda a la población que los medios de trasmisión son sangre (por compartir elementos cortantes o agujas con otras personas, etc), por fluidos (vaginal, preseminal, semen), lactancia (madre que está viviendo con el virus amamantando al bebe sano - trasmisión vertical = madre a hijo).