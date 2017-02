Aymará presenta hoy "Rua da Alegría" en los Corsos Oficiales 2017

La presidenta de Aymara, Verónica Albhom, se refirió al espectáculo que presentará la comparsa en los corsos que se inician hoy. El tema se llama la ruta de la alegría que busca explorar en los orígenes del carnaval brasileño. La comparsa tendrá 80 integrantes.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, dijo: “Aymará presenta “Rua da Alegría” un recorrido por el origen del carnaval en Brasil con su origen, que es en parte el de nuestro propio carnaval, porque heredamos tradiciones que tienen que ver con ese carnaval, queremos recordar un poco la alegría de los inicios, de lo popular, de dónde sale”.

“Va a haber mucho colorido, mucha alegría, creo que esto va a estar representado en una comisión de frente que va ser novedoso, y haremos un recorrido por todas las tradiciones que tienen que ver con el carnaval sobre todo el de Bahía, diferente al que asociamos con el sentido de la pluma y la lentejuela, y que tiene que ver más con sus tradiciones”, dijo.



LA COMPARSA

Comunicó que Aymará “tendrá alrededor de 80 integrantes, fue muy difícil juntar gente, después de dos años de que no hubiera corsos oficiales, pero estamos felices con la gente que trabaja con nosotros, es gente que se pone la camiseta de Aymara, se hace un traje para representar un tema, en Aymará no tenemos trajes de muchos años anteriores, sí hay reciclados de bordados pero cada traje representa algo”.



EL CORSODROMO

Respecto al nuevo corsódromo, expresó: “Por supuesto, cambia el marco, es importantísimo, miro muchos carnavales de todas las localidades, soy fanática de los carnavales de Brasil, de San Martín, de Chaco, Corrientes y lo que veo es siempre el marco, uno ve el lugar, el marco que le da un buen piso e iluminación, tribunas etc, el nuevo corsódromo es un cambio total creemos que va a ser muy importante para el espectáculo, que tiene que tener un buen marco, y un lugar propio en esa zona donde no se molesta al vecino, y podemos abaratar costos”.

Como le gustaría que responda el goyano”, se le preguntó. La presidenta de Aymara respondió: “Queremos que empiecen a apoyarnos, que vayan con alegría a disfrutar, yo creo que si la gente va y ve como están las comparsas creo que se va a empezar a mover todo nuevamente, que vayan y festejen, que no estén en la crítica, todos tenemos nostalgia por otros años donde uno era más chico y jugaba, parece que todo tiempo pasado fue mejor pero es mejor vivir el hoy y disfrutar con la familia y alegrarse”.

“Queremos que la gente vaya a ver un buen espectáculo, estoy segura que la comparsas van a presentar un buen espectáculo, que nos ayuden a crecer el espíritu de carnaval”, agregó.



SIN CORSOS

Verónica Albhom reflexionó sobre la no realización de corsos oficiales durante dos años. Sobre esto expresó: ““Yo rescato que de la crisis uno saca cosas positivas porque uno incentiva la imaginación, buscar la forma de crecer y mejorar a pesar de las dificultades, y lo positivo que saco es haber conocido a la gente que hoy está al lado nuestro que se identifica con Aymará y en ese sentido tenemos una comparsa que trata de rescatar ese espíritu de carnaval para eso nos sirvieron esos dos años: reforzar el nucleo y crear un grupo de trabajo que realmente se pone la camiseta y a salir a la cancha con toda la fuerza”.

“En su momento, en el primer año las cuestiones quedaron claras o no, se repasaron mil versiones, y mil sentidos a cuál fue el quid de la cuestión, pero creo que hubo otros motivos que también tenemos que tener en cuenta como lo climático, no todo tiene que ver con los conflictos que se suscitaron con las comparsas sino otras cosas a las que no estamos ajenos, no podemos manejar todo lo que sucedió, entender que la población necesita otras cosas, en su momento se necesitaba ayuda a la gente damnificada y no podíamos pensar en ese momento en un corsódromo”,explicó la presidenta de Aymará.