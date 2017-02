Un balance provisorio: DPEC Goya informó que hubo menos cortes de energía que en veranos anteriores

El jefe de la DPEC Goya, Leopoldo Scófano aseguró que en este verano se están registrando muchos menos cortes de energía en comparación a años anteriores. Informó que “estamos evitando hacer cortes en esta época de muchos calores porque se siente un corte de energía, afecta mucho a las heladeras, todo lo que sea mantener el frio para los alimentos”.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Scófano dijo que “Hubo menos cortes que el año pasado, hubo una mejoría respecto al año pasado, nos faltan por hacer muchas tareas y trabajos programados, pero todas estas cuestiones de la baja tensión lo tenemos en muchos lugares identificado, tenemos programada la solución”.

“Estamos evitando hacer cortes en esta época de muchos calores porque se siente un corte de energía, afecta mucho a las heladeras, todo lo que sea mantener el frio para los alimentos evitamos hacer”, dijo.

“Hay lugares donde tenemos que hacer nuevas salidas de transformadores, hacer un cableado, ya lo estamos haciendo, por ejemplo en el día de ayer se terminaron los trabajos en una parte del barrio Esperanza, y a partir del lunes estaríamos empezando a conectar a un cable pre ensamblado que se instaló ayer”, precisó.

“También se terminó una zona de calle Gerardo Pando entre Perú y Jujuy, ahí se hizo un tendido o sea se está trabajando en varios lugares, es un trabajo hormiga, día a día, la gente común no se entera pero se hacen muchas cosas”, explicó.

“Todo lo que es conexión a cable pre ensamblado, de las obras que entregó la Municipalidad ya se terminó, o sea excepto hay una sola subestación que está por Mazzanti que todavía no se habilitó porque faltaba hacer un nexo en media tensión y esa sería la única cuestión, pero el resto está complemente terminado, lo que si en algunos lugres no se retiraron las líneas convencionales, eso no se hizo por una cuestión de tiempo”, indicó.



EN CAROLINA

Continuó diciendo que “no hay otra cuestión, en Carolina venimos trabajando bien desde que se abrió la unidad operativa ahí, inclusive por manifestaciones de los vecinos están contentos con el hecho de que se pudo haber implementado el tema de la unidad operativa, lo que se hace son tareas de mantenimiento, hoy hay una subestación transformadora, la parte de estructura tuvo una rotura y antes de que caiga el transformador tenemos que reparar la base del transformador y hoy tenemos un corte programado para hacer esa reparación y se verá afectado el distribuidor 37, zona de Carolina; Rincón de Gómez; Isabel Victoria, Maruchas, Costa Batel, Progreso”.

“Se aprovechará para cambiar unos seccionadores de media tensión para que ya la subestación quede completa, eso es lo que se está programando, cada vez que vamos a reparar una subestación, tratamos de dejarla completa reparada y que no tengamos problemas es el único corte programado para hoy”, indicó.



UN INCIDENTE

También se refirió a un incidente ocurrido frente a instalaciones de la DPEC.

Comentó el jefe de la DPEC, que “anoche (por el jueves) fue una persona que no estaba en todos sus cabales, tal vez los efectos del alcohol, o alguna otra sustancia paso por nuestras oficinas, por el sector de guardia, y comenzó a insultar a nuestros agentes, y después comete una agresión tirando una piedra, rompe uno de los vidrios de la ventana, y por suerte sin ninguna consecuencia que pudiera afectar a un agente nuestro,

“Cuando llegó la Policía, el agresor ya no se encontraba, había disparado, y no se pudo identificar al agresor”.

“Por suerte nadie resulto lastimado, ahí tenemos en la guardia de reclamos el operador que atiende los teléfonos y opera la radio y desde hace dos semana están los chicos pasantes que están con pasantías rentadas, que atienden el sistema de 0800, y me manifestaban que no pasó a mayores, lo único que sufrimos fue la rotura de un vidrio y algunas veces se dan estas cuestiones de vandalismo, no se puede decir otra cosa”, dijo Scófano.-