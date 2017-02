Orsanic confirmó a Mayer y Berlocq para el dobles

El dobles hoy. La serie favorece a Italia por 2-0 y este punto decisivo para el desenlace, ya que de perderlo quedará sentenciada la eliminatoria.Daniel Orsanic, el capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina, confirmó hoy que Leonardo Mayer y Carlos Berlocq asumirán el punto de dobles de hoy, tercero de la serie que favorece a Italia por 2-0 y decisivo para el desenlace, ya que de perderlo quedará sentenciada la eliminatoria."Pondremos a Mayer y a Berlocq en el dobles, es la mejor pareja que podemos formar. Espero que la gente venga para alentar al equipo, es muy importante para los tenistas el apoyo del público", comentó el capitán, de 48 años, en la rueda de prensa que ofreció en el Parque Sarmiento.Argentina quedó al borde de la eliminación tras las caídas de Guido Pella ante Paolo Lorenzi por 6-3, 6-3 y 6-3, y de Carlos Berlocq frente a Andreas Seppi por 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (8-6).El conductor del actual campeón de la Davis había anunciado durante el sorteo de la serie efectuado el jueves que el dobles lo asumirían Mayer y Diego Schwartzman, pero cambió su decisión inicial, algo que se esperaba.Es que Mayer y Berlocq jugaron varias veces juntos y se entienden a la perfección, y además Schwartzman está casi descartado para el resto de la serie (siempre y cuando se estire hasta el domingo) debido a que se agravó la contractura que padece en el músculo plantar delgado derecho, según informó a Télam una fuente del cuerpo médico del equipo."Sólo pienso en el dobles de mañana y creo que tenemos posibilidades, no puedo ir más allá porque si perdemos el próximo punto no habrá manera de revertir la serie", añadió Orsanic, con gesto de preocupación luego de una jornada en la que se perdieron los dos puntos."Guido no jugó como el sabe y puede. Erró demasiado, estuvo impreciso y le faltó soltura, y además enfrentó a un rival que falló muy poco. Berlocq estuvo cerca, creo que podría haber ganado el cuarto set y en el quinto la historia hubiera sido otra, pero no pasó", concluyó Orsanic.