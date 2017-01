Altas Terapéuticas: El Municipio de Goya sigue sumando logros por una ciudad libre de adicciones

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya a través de su Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones celebró dos nuevas altas terapéuticas en un emotivo acto este lunes a las 11:00 en la sede del Centro de Día “Prof. Dr. Ramón Carrillo” ubicado en Uruguay 1144.“Quiero agradecer a todo el equipo y a los chicos que están trabajando en la Dirección. Desde el Municipio nos pone muy contentos saber que este trabajo, que comenzó hace cinco o seis años, hoy es una realidad. Cada vez que un chico toma este nuevo camino, comienza a estudiar, ingresa al ejército… Nos pone muy contentos. Cada vez que escuchamos las historias de las familias, nos vamos muy conmovidos. Porque sin el apoyo de las familias, esto no es posible” dijo Gonzalo Guido, secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social.“Acá lo que se está gestando es el futuro, son los objetivos y proyectos de dos chicos que están hoy finalizando este tratamiento, tratando de hacer cambios actitudinales en la vida; también pensando en un cuadro que pintaron ellos, para saber que se puede. Creo que todo el esfuerzo del año está plasmado ahí” dijo Daniel Delguis, director de Salud Mental y Prevención de Adicciones.“Estamos orgullosos de que ustedes estén acá, que la estén peleando todos los días. Sé y sabemos lo difícil que es, las cosas que hay detrás de las adicciones, a dónde pueden terminar y esto está en todos lados. La única escapatoria que tienen es poder refugiarse en la familia, tener ese amor y tener estos espacios. Cuando arrancamos esta gestión nos pareció por ahí una utopía soñar con estos egresados porque no nos imaginábamos el resultado que podía tener. Para nosotros es mucho más importante esto que inaugurar una cuadra de asfalto o tener energía. Es mucho más importante porque sabemos lo que hacen las mamás y papás, los familiares y el equipo de la Dirección; porque no son muchos los recursos que tenemos y lo poco que tenemos, lo destinamos para que podamos hacer estas cosas. Acá hay mucho sacrificio y a veces no se tiene la dimensión de la importancia que tiene tomar una decisión para que esto esté funcionando todos los días. Es muy fuerte la decisión de Gerardo, de destinar recurso económico para que aquí estén los profesionales, tener este espacio físico (que nos cuesta mucho poder alquilar, pagar la luz, el agua, los elementos de limpieza)… Recién me puse muy contento porque lo vi a un chico que es enfermero, que tenía un futuro enorme y que por caer en las adicciones quedó en la calle; y lo recuperamos a través del refugio que impulsó Gonzalo para personas que no tienen un techo” dijo el concejal Ariel Pereira a cargo interinamente de la Intendencia.