Ariel Pereira: “El Intendente decidirá hoy sobre la renuncia del Defensor de los Vecinos”

El concejal Pereira dijo que el reemplazante del renunciante Defensor de los Vecinos, Hugo Flores debe ser el suplente en la lista oportunamente votada, en este caso Patricia Greve, actualmente secretaria del Juzgado de Faltas. “Estamos esperando que este martes el Intendente tome la decisión respecto a esa nota que es una renuncia indeclinable, de aquí en adelante debería pasar los procesos formales que lleva una nota de este tipo que tiene que ver con la aceptación de la renuncia”, explicó el edilAriel Pereira, concejal y vicepresidente 2º del Concejo Deliberante, a cargo interinamente de la comuna se expidió en relación a la renuncia presentada por Hugo Flores al cargo de Defensor de los Vecinos, para el que había sido elegido por la voluntad popular en las elecciones pasadas y que fue consecuencia de un nuevo incidente relacionado con infracciones de tránsito.En declaraciones al programaque se emite por, el concejal Pereira expresó: “Lo queremos mucho en la gestión municipal, él plantea su alejamiento de la Municipalidad, así que estamos esperando que este martes el intendente tome la decisión respecto a esa nota que es una renuncia indeclinable, de aquí en adelante debería pasar los procesos formales que lleva una nota de este tipo que tiene que ver con la aceptación de la renuncia, comunicar al Concejo y a la Junta electoral para que después, de esa manera pueda tomar el cargo quien es la suplente Patricia Greve quien es secretaria del Juzgado de faltas”.Continuó diciendo Pereira que “los motivos que nosotros un poco tenemos en claro es por as multas que se le realizan respecto a las infracciones de tránsito pero esas son cuestiones personales uno lo puede tomar de cierta manera, Hugo para nosotros es un compañero de trabajo muy importante en su momento trabajó ad honorem para el Concejo Deliberante, tuvimos la suerte de ganar las elecciones y que él pueda asumir tomar la decisión de alejarse y espero que no sea únicamente por estas razones de las infracciones, porque la gestión municipal respecto al tema de alcoholemia y multas no hay flexibilidad para nadie, por eso yo lo decía que íbamos a avanzar con el proyecto de Tolerancia Cero con el alcohol, Gerardo Bassi tiene una mirada muy clara respecto al tema, no vamos dar el brazo a torcer, queremos a tratar de lograr la menor cantidad de accidentes”.“A Hugo no fue la primera vez que se le agarro porque él estaba inhabilitado por 90 días para manejar, Hugo Flores había presentado una nota para que se le den menos días, incluso estaba inhabilitado por el Sistema Nacional para seguir manejando”, explicó.Se le preguntó acerca de versiones sobre una presunta “persecución política” a Flores. A lo que Pereira respondió: “Yo no escuché a nadie que lo haya interpretado como persecución política no se quien lo manifestó de esa manera”.“Es lamentable que alguien pueda pensar que se le hace una multa por persecución política, esa gestión toma a todos por igual en su momento había pasado con trabajadores del IPT, con gente de la DPEC, le puede pasar a todos como en su momento le tocó a alguien de la Justicia, como le toca a un trabajador, todos pueden parar en un control de alcoholemia y dar positivo”, dijo Pereira.-