Inauguraron reconversión a electricidad de estación de bombeo para el riego del cultivo de arroz

La firma Adecoagro y representantes del Gobierno provincial inauguraron ayer la electrificación de una estación de bombeo para el riego de cultivo de arroz en el Paraje Yahapé, Berón de Astrada. Este avance tecnológico para la producción fue posible a una línea de alta tensión construida por la Provincia que traerá desarrollo en la zona norte de la provincia de Corrientes.El acto inaugural en el que encendieron por primera vez los motores eléctricos que bombean agua desde el río Paraná a más de 13 mil hectáreas se realizó en el Establecimiento “Doña Marina”, ubicado en el kilómetro 1151 de la Ruta Nacional Nº12, perteneciente a la firma Adecoagro. Además de representantes de la empresa, estuvieron por parte del Gobierno provincial: el vicegobaernador Gustavo Canteros; los ministros Jorge Vara (Producción) y Enrique Vaz Torres (Hacienda); el secretario de Energía, Eduardo Melano; el consejero por Corrientes en la Entidad Binacional Yacyretá, Marcelo Gatti; y el subinterventor de la Dirección Provincial de Energía (DPEC), Alfredo Aún. Acompañaron el acto los intendentes Secundino Portela (Itá Ibaté), Eduardo Dualibe (Caá Catí) y Adrián Curi (Berón de Astrada).El primero en tomar la palabra fue el gerente de Adecoagro, Walter Cardozo, quién dio la bienvenida a los presentes como anfitrión y afirmó que “esta obra es un ejemplo de buenas voluntades sumadas para que esto sea una realidad”. Luego indicó que “Adecoagro siembra 40 mil hectáreas de arroz, acá en Itá Ibaté tenemos uno de los desafíos más importantes, sembrando 13.700 hectáreas y en Miraluca otras 12 mil hectáreas”.El productor sostuvo que “el cultivo de arroz necesita que nos vayamos adecuando para ser competitivos, no sólo para permanecer, sino también para multiplicar y queremos que esto sea un ejemplo de incremento de superficie de la actividad para pequeños y medianos productores, con los cuales nos comprometemos a que se vuelvan a instalar para hacer de esta zona nuevamente próspera para el arroz”.Asimismo, Cardozo explicó que “este proyecto significa el cambio de 18 motores diésel por un sistema eléctrico que consta de trece motores, lo que no sólo nos da una mejora en la ecuación, porque reduce los costos, sino también simplifica el proceso del riego a lo largo y ancho”. Y concluyó sosteniendo que “este es un punto inicial que nos va a llevar a desafíos de crecimiento importante para los próximos años”.Seguidamente, Melano se refirió a la “obra pública por la cual este emprendimiento hoy es posible” y señaló que el mismo “consiste en una línea de 129 kilómetros en doble terna con postación de hormigón, con conductores de 300 milímetros que asegura una duración de 20 a 30 años, esto vincula Paso de la Patria con Ituzaingó y de ahí a Itá Ibaté y así concretamos lo que llamamos el ‘Cierre Norte’”. Agregó que “una de las ternas está energizada en 33 kilovatios para proveer energía a este sector productivo y además es importante señalar que vamos a tener un vínculo de comunicación fuerte sobre la línea”.Luego el secretario de Energía dijo que “también se amplió la estación transformadora de Itá Ibaté, la cual pasó de tener 10 MVA a 40 MVA, se agregó un transformador de 30 MVA, además desde el punto de vista de configuración se lo multiplicó por seis, es decir que antes tenía un sólo campo y ahora tenemos siete campos de 132 K, la cual la hace una de las estaciones más grandes que tenemos”. Y concluyó afirmando que “esto se planificó en vista al desarrollo que creemos que es posible en esta zona, por el área arrocera y el gran movimiento turístico”.En tanto, Gatti consideró posteriormente que “es muy importante ver la concreción una obra de desarrollo para nuestra provincia que permanentemente fue apoyada por nuestro gobernador Ricardo Colombi, los intendentes de la zona, los productores y entre todos hicimos mucha fuerza para que esto se logre, porque hay que recordar que en 2011 la Nación trazó la segunda línea Ituzangó – Resistencia y nosotros planteamos que no era justo ocuparse sólo de los grandes centros urbanos y así logramos esta otra línea”.Por su parte, Vaz Torres al hacer uso de la palabra, dio cuenta que “para la concreción de este tipo de obras, desde la Provincia, siempre se puso el acento en el desarrollo productivo”. El ministro de Hacienda e interventor de la DPEC sostuvo que “las mismas se pudieron encarar merced a poder remover un obstáculo gravísimo que teníamos por la obstrucción política y cínica del Gobierno nacional anterior, que no entendía que el desarrollo no tenía color político, sino que va dirigido a las personas”, respecto a la tensa relación con la gestión nacional pasada.En este sentido, el funcionario provincial remarcó “el cese de estas obstrucciones, ya que hoy tenemos la solución para tantos planes latentes, tanto de la Secretaría de Energía como de las tres áreas ministeriales: Producción, Obras Públicas y Hacienda, trabajando articuladamente para que esto sea una realidad”. Y sostuvo que “hoy empezamos a ver el resultado de estas acciones que vienen del trabajo articulado entre el sector público y el privado”.Mientras que Vara recordó que “para ganar competitividad en la actividad arrocera teníamos que potenciar la logística y la electrificación de los sistemas de riego, por ello, hoy día, estas 12 mil hectáreas comprenden el 12 por ciento de la cantidad de hectáreas sembradas en la provincia”.En otro orden de temas, el ministro de Producción aseveró luego que desde la cartera que dirige “vamos a seguir proponiéndonos objetivos que sabemos que lo vamos a concretar, porque sabemos con qué hacerlo, sabemos administrar los recursos, tenemos planes y el fuerte apoyo de Nación”.En este sentido, el funcionario provincial hizo un paréntesis para referirse “a los 1700km de ripio ejecutados en la provincia, los cuales el 80 por ciento se han concretado con fondos provinciales, a pesar de la importante ayuda de Nación”.Para finalizar, Vara consideró la jornada como “muy positiva, por generarse competitividad para el sector en esta zona norte, ya que las empresas toman decisiones en función de la rentabilidad latente, y nosotros como Estado tenemos que estar presente para que se siga produciendo arroz, generando recursos e impuestos que generen fundamentalmente trabajo”.Por su parte, el vicegobernador de la provincia destacó enfáticamente la presente inauguración recordando que “hemos vivido momentos muy difíciles con algunos personajes de la política, hasta locales, que golpeaban las puertas del Gobierno nacional anterior impidiendo la realización de obras como las que hoy estamos inaugurando”. “Esto es producto de decisiones de mano dura llevadas adelante por el gobernador Ricardo Colombi, las cuales tienen que ver con el futuro, con el desarrollo y con decisiones acertadas de ser modelo en el país, con herramientas como el Fondo de Desarrollo Rural”, agregó el mismo.Continuando, Gustavo Canteros manifestó que “también otras herramientas como el FODIN, o el FIDECOR y tantas otras, las cuales permiten que el sector productivo de la provincia potencie sus fortalezas”, a la vez que destacó la concreción del futuro Puerto de Ita Ibaté, el cual “posibilitará en esta zona que la producción sea sacada a través del río para evitar que nuestros caminos y rutas tengan el deterioro normal por el tránsito de vehículos de gran porte”, finalizó.Tras los discursos, las autoridades provinciales y empresariales observaron cómo se encendieron los motores eléctricos y el funcionamiento del sistema de bombeo mediante la nueva provisión de energía.Cabe señalar que con la concreción de este nuevo avance en la reconversión de las estaciones de bombeo, que significa una inversión superior a los 3 millones de dólares para el paso de la alimentación con gasoil a electricidad en más de 12 mil hectáreas, se logra alcanzar el objetivo propuesto al inicio de gestión de alcanzar el 70 % del área arrocera provincial con energía eléctrica. En 2010, cuando se comenzó con el programa, la provincia solo contaba con el 9% de los sistemas de riego electrificados.Este proyecto puntual está relacionado a la puesta en marcha de la primera etapa de la obra eléctrica del cierre Norte, Línea Doble Terna de 132 Kva., que aún se encuentra en ejecución y traerá múltiples beneficios a productores y pobladores de toda la región.El Plan Estratégico de reconversión de estaciones de bombeo para riego del cultivo de arroz, llevado adelante por el Ministerio de Producción, consistió en la realización de un estudio que identifique y georeferencie las demandas de energía de cada productor y lo vincule a través de un proyecto de obra a la oferta de energía disponible en la provincia. Posteriormente se realizaron gestiones de factibilidad y financiamiento con organismos oficiales, Fondo de Desarrollo Rural (FDR), sector privado y la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), obteniéndose importantes resultados en toda la provincia como ser los casos de obras en Curuzú Cuatiá, La Cruz, Paso Tala-Perugorría, etc.El contar con electricidad significa para el productor la razón de sustentabilidad de su proyecto arrocero ya que representa un 60 % de ahorro en costos de riego, y las erogaciones de dinero para utilizar el gasoil como fuente de energía son cada vez más difícil de afrontar. Su utilización ofrece además mejores condiciones laborales para los operarios como así una mayor facilidad en regulación de equipos y menores problemas de logística; al tiempo que promueve un mejor financiamiento y optimiza el comportamiento ambiental por no utilizar combustibles fósiles.