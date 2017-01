Desde febrero: Nuevo cuadro tarifario eléctrico, pero aún no está definido deudas con Cammesa

Este incremento regirá a partir de febrero para los servicios de generación y de transporte y distribución. Se espera que el nuevo tarifario contemple lo expresado en las audiencias públicas realizadas en el país; no obstante todavía no fue definido el punto sobre la deuda de $ 22 mil millones que las empresas eléctricas de todo el país, privadas, públicas, y cooperativas, mantienen con Cammessa. Se recuerda que la deuda Corrientes-Cammesa fue judicializadaSe recuerda que en diciembre hubo audiencias públicas en todo el país para tratar sobre los aumentos de tarifas; el fin de dichas audiencias fue conocer la opinión de las empresas generadoras, distribuidoras, especialistas, y usuarios de la energía acerca de cuál debería ser el nuevo cuadro tarifario. Corrientes participó de ellas.Ahora, Nación anunciará la semana entrante el nuevo cuadro tarifario que tendría en cuenta lo manifestado en estas audiencias públicas.Sin embargo hay un punto especialmente importante para Corrientes y todas las provincias del país que todavía no ha sido definido: se trata de la deuda de $ 22 mil millones que las empresas eléctricas de todo el país, privadas, públicas, y cooperativas, mantienen con Cammessa por la provisión de electricidad. El jefe de Gabinete, Marcos Peña ya había declarado que "no es la intención" perdonar la deuda que se mantiene con Cammessa, la empresa mayorista eléctrica de control estatal desde 2012.Según un último informe dado a conocer en octubre pasado (Ver: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=146559) sobre deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa señalaba que la deuda de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) con la compañía nacional ascendía a $ 1.176 millones. Desde la DPEC siempre han manifestado que esa deuda está mal calculada.Esa deuda se generó en el año 2001 cuando por la crisis provincial y nacional la DPEC cobraba sus facturas con bonos –Cecacor- que CAMMESA no recibía. Esa situación generó a Corrientes once meses de deuda.A partir de ese momento la compañía nacional inició una serie de presentaciones judiciales ante estrados nacionales y de la provincia y que fueron recurridas por DPEC que afirmó que los CECACOR eran la moneda de curso legal en ese entonces en la provincia.Desde que se generó el conflicto por esas deudas, CAMMESA aplicó excesivos intereses a la deuda correntina, por lo cual la deuda fue judicializada y sigue siendo incluida al calcularse el monto total adeudado por DPEC.