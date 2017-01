En medio de críticas, el jueves por la noche dieron el alta a la madre del caso de los trillizos

En el Hospital Neonatal tomaron la decisión de darle el alta a Cristina Galarza pasadas las 9 de la noche. Desde la red Infancia Robada denunciaron que se trata de otro caso de violencia obstétrica ya que los médicos y autoridades sabían que carecía de recursos para volver a Goya y la dejaron en la calle.Las polémicas levantadas por el caso de los presuntos trillizos del Hospital Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal” siguen sumando capítulos, ahora con el alta de Cristina Galarza y a los dos bebés. Suecede que las autoridades y médicos del nosocomio decidieron quitarle atención médica y alojamiento pasasdas las 9 de la noche.Según denunció el abogado de la red Infancia Robada, Hermindo González, se trata de otro caso de violencia obstétrica. "Galarza carece de recursos propios para volver a la ciudad de Goya, donde vive, la dejaron en la calle a las 9 de la noche en una ciudad que no conoce y sin dinero para volver, además hacía frío", dijo el letrado."Entendemos que es un destrato, no es normal que den alta a personas a esa hora de la noche", agregó González, quien aseguró que todo en el caso "es raro".Para enmendar la situación, Galarza se comunicó con González y el doctor Fernando Marcópulos fue quien se hizo cargo del traslado de la madre y sus bebés en su vehículo particular a la ciudad de Goya.Vale mencionar que el pasado 14 de enero Cristina Galarza llegó al hospital Neonatal para tener a sus bebés esperando que sean tres, número que los profesionales que la atendieron en el proceso le aseguraron que estaba gestando. Sin embargo sólo le entregaron dos comenzando las polémicas.