Buenos Aires presentará su candidatura para los Juegos Panamericanos 2023

Tras la decisión de Santiago de Chile de retirar su postulación, la Ciudad prepara una carta de presentación a la Organización Deportiva PanamericanaTras la confirmación de la baja de Santiago de Chile, la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del Comité Olímpico Argentino y el Gobierno de la Nación, se postulará como sede de los Juegos Panamericanos 2023.Un equipo de trabajo conformado por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño y la Secretaría de Deportes de la Ciudad evalúa la factibilidad de traer uno de los acontecimientos deportivos más importantes de América a Buenos Aires."Estamos en una etapa exploratoria, pero sabemos que el deporte es un factor de desarrollo y superación para todas las personas. Queremos potenciar a Buenos Aires como faro internacional para el deporte", explicaron Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño.En diálogo con Infobae, el Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire confirmó la candidatura luego de que se establezcan las tres firmas que requiere el documento oficial que se debe presentar antes del martes 31 de enero."Tuvimos una reunión con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Werthein y salimos muy entusiasmados con el proyecto", dijo el funcionario y explicó que "se empleará el mismo Parque Olímpico que se está construyendo para los Juegos Olímpicos de la Juventud", que se desarrollarán en 2018.En cambio, como la Villa Olímpica estará destinada a 1300 viviendas, las instalaciones para los deportistas deberán construirse en otro sector. "Todavía lo estamos analizando, porque no es lo mismo recibir a 3800 atletas, que son los que van a venir el año que viene, a 6500 que son los que participan de un Panamericano", detalló Freire.Así, el ministro también expresó "la posibilidad de conformar la sede con una Ciudad Hermana, por la infraestructura que demanda el evento", aunque no reveló ningún nombre. "Será una oportunidad única para la Ciudad, dado que los Panamericanos podrían volver después de 72 años, que no es poco", concluyó.La última vez que Buenos Aires fue sede de los Juegos Panamericanos fue en 1951, aunque el evento deportivo volvió al país en 1995, cuando Mar del Plata fue la sede anfitriona. La última edición, en tanto, fue en Toronto 2015, con la participación de 41 países y más de 6000 atletas para 40 disciplinas deportivas. Las próximas competiciones serán en Lima, Perú, en 2019.