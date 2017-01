Tolerancia cero: buscan la prohibición total del alcohol a la hora de conducir

Los siniestros automovilísticos son la primera causa de muerte entre personas menores de 35 años y la tercera entre la población en general. El proyecto será presentado por el concejal Ariel Pereira, la que busca aplicar la normativa "alcohol cero" para los conductores en la Goya, ya que hasta el momento es permitido 0.5 gramos por litro de alcohol en sangre cuya multa haciende a la suma de $20.000. Pereira dijo, “el objetivo del proyecto es salvar vidas, ya que en los accidentes generalmente se mueren generalmente terceros”.La ley nacional de tránsito y su reglamentación, establecían un límite de tolerancia máximo de alcohol en sangre de 0,5 g por litro; pero la nueva "ley nacional de lucha contra el alcoholismo Nº 24788", la modificó para algunos conductores: 0,2 g por litro de sangre para motociclistas y ciclomotoristas, y 0 g para conductores profesionales (transporte de pasajeros, carga o menores). Para el resto, el límite continúa siendo el de 0,5 g por litro de sangre.Lamentablemente, los hechos demuestran que el alcohol sigue presente en los mal llamados accidentes de tránsito. Sucede que a medida que se incrementa la ingesta de alcohol, se va perdiendo la adaptación de la visión a los cambios de luz, se tornan inexactas las distancias, disminuye el campo visual perdiendo la visión lateral y perjudica la reacción. Las estadísticas muestran que los siniestros automovilísticos son la primera causa de muerte entre personas menores de 35 años y la tercera entre la población en general.“Si queremos lograr cambios reales debemos ser más estrictos con la normativa, hay muchos conductores que no entienden el peligro de andar alcoholizado al volante y no se miden con las bebida, mojan el pico y se pierden, pudiendo ocasionar terribles consecuencias”, concluyo el concejal Pereira.CONSEJOSSi vas a asistir a una fiesta o actividad social:- Organízate con tus amigos o familiares para ir todos en un mismo automóvil y definan un conductor responsable que no consuma alcohol.- Usa el transporte público o recurre a un remis para ser trasladado hasta tu hogar.- Prueba la oferta de tragos sin alcohol con la que cuentan muchos recintos y disfruta de una actividad más sana.