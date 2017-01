Afiliados al Pami tienen demoras de hasta un mes para recibir sus medicamentos

Por un cambio en el sistema referido a la autorización de la obra social, jubilados llegan a esperar hasta semanas para recibir fármacos de “alto costo”. Esta situación se da a nivel nacional y complica la provisión de los remedios para tratamientos de enfermedades crónicas como cáncer o VIH.La ex presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes y actual miembro de la Confederación Farmacéutica Argentina, Silvia Rodríguez, dijo a El Litoral que, al igual que en otras provincias, en Corrientes hay un retraso en la entrega de medicamentos de “alto costo” a pacientes del Pami. En este sentido sostuvo que el nuevo sistema de entrega está teniendo una demora de hasta un mes en algunos casos. A la vez aclaró que no todas las farmacias dan estos medicamentos y que hay pocas en la ciudad que los distribuyen. Esta situación es la de los medicamentos que son utilizados para tratamientos de enfermedades crónicas como cáncer o VIH.“Cambió el sistema de entrega de medicamentos este año, el Pami modificó la metodología de provisión y esto provoca una demora en la entrega de fármacos a pacientes. Este es un cambio administrativo, nada tiene que ver con las farmacias. Los afiliados deben pedir autorización al Pami para la entrega, la obra social debe generar una orden que lleva un proceso y le entregan al paciente un comprobante de ingreso del pedido. El mismo Pami es el que tiene que gestionar. Antes, todo esto lo hacía la farmacia”, explicó a este medio Rodríguez.Agregó que “ahora el afiliado debe hacer un paso más, tiene que pasar por la delegación de la entidad y después recién llegar a la farmacia; la falta de celeridad en el proceso es lo que está afectando la provisión de medicamentos”. La representante de la Cofa remarcó que “no es un problema de las farmacias, es un proceso administrativo”.“Desde enero se está viendo este problema, también en Corrientes. Los pacientes venían con una rutina, en este momento lo que se dificulta tiene que ver con el canal de solicitud, que es diferente al anterior. Esto tiene que ver con los medicamentos de alto costo, los de menor costo tienen otra metodología. Hay pacientes que hace casi un mes han solicitado la medicación”, comentó a El Litoral la representante del sector.En este contexto, desde la Cofa “se mandó un comunicado para orientar al paciente de Pami sobre cómo debe gestionar la autorización, ya que la farmacia ya no es la que autoriza”.Por otra parte, respecto al conflicto entre el sector y la obra social nacional, dijo que “esta semana hubo varias reuniones y se avanzó en dos puntos y queda otro por discutir”. “La semana próxima deberíamos firmar un nuevo acuerdo, el 31 de enero vence el plazo”, adelantó a este medio.