Agrupación de SOMU de Goya se postula para la conducción del Gremio de Marineros

Anoche, en el predio del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal, los marineros Carlos Ríos y David Zini, integrantes de la agrupación 18 de febrero presidieron una reunión donde le comentaron a los “embarcadizos” goyanos sus propuestas con vistas a la renovación de la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)

Ambos referentes de esta agrupación estuvieron en el programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, donde dejaron en claro que ellos pertenecen a un sector que quiere hacer cosas en favor de los marineros goyanos, haciendo hincapié en que en estos últimos años los embarcadizos de la zona no recibieron todos los beneficios que les pondría corresponder.

Carlos Ríos dijo: “La agrupación está trabajando, pertenecemos a Corrientes, sabemos que toda esta gente que está a la cabeza de las agrupaciones pertenecieron al SOMU y en algún momento trabajaron ara el caballo Suarez, pero tenemos que alinearnos sobre algo y elegimos a la 18 de febrero porque dentro de lo malo es lo más bueno, todos pertenecieron al grupo de Caballo Suarez”.

“A nivel provincial nos hemos ordenado, tenemos las 29 personas que forman la lista que necesitamos para poder competir, esto no está normalizado, se va a normalizar desde el 22 al 26 de febrero, casi, porque la salida de la intervención y posiblemente estaría agarrando el Ministerio de Trabajo para normalización, sería el periodo para empezar el periodo de votación”, dijo Carlos Ríos.



PRIMERAS ELECCIONES

El referente de la lista 18 de febrero comentó: “Realmente, tendrían que llamar a elecciones, lo bueno de todo esto es que en 20 años, voy a votar por primera vez, hay 6 o 7 agrupaciones que van a pelear por tratar de dirigir al SOMU hablamos de un gremio con mucho poder adquisitivo, un gremio que le está descontando al marinero un 1 por ciento, al marinero afiliado, al que no está afiliado le saca el 4 por ciento de la misma manera, eso quiere decir que recorta de todos lados pero nosotros como Goya no vemos el beneficio para el marinero goyano, y no vemos el beneficio para la familia, no tenemos un lugar donde estar, un espacio físico para que las familias se puedan reunir, nuestros hijos tengan una cancha de fútbol básquet, un lugar de esparcimiento, nosotros no estamos seis meses en nuestras casas y a veces más tiempo, entre comillas en un laburo bien remunerado pero la gente no sabe que laburamos seis meses y estamos 8 meses parados”.

Alertó que “nuestro sueldo venimos con actas acuerdos, con nuestro convenio hace años no se normaliza, no se ha hecho un convenio nuevo, hemos perdido un montón de cosas, y otros gremios están haciendo tratos con el gobierno tratando de bajar sus costos, ya nosotros al no tener normalizado nuestro gremio n tenemos paritarias y seguimos cobrando el mismo sueldo de hace años y hemos perdido”.

Ríos remarcó que “hay muchas líneas, no todos tenemos el mismo pensamiento, pero sí hay que unir criterios a la hora de pedir lo que queremos para Goya, yo hablo por Goya y Corrientes, que tiene el 70 u 80 por ciento de la marinería a nivel nacional, entre goya Empedrado y Corrientes está la mayor cantidad de marineros, en Goya trabajando con recibo de sueldo, en relación de dependencia deben haber 2 mil marineros, está el grupo de marineros golondrina, que labura en una y otra empresa están dentro del sistema, que son otros 2 mil marineros, a nivel provincial tenemos el último padrón en Goya afiliados”.

David Zini sostuvo que “este es el momento en que después de 20 años nos tenemos que unir todos los compañeros por el objetivo de luchar para que se normalice la situación tanto de trabajo como la parte de obra social que hace muchos años está castigada, no tenemos cobertura social en muchas partes de la provincia y para lo que nos descuentan tendríamos que estar con la mejor obra social”.

“Con el compañero Rios trabajamos con la 18 de febrero, trabajamos a pulmón y ojala que andemos bien y todos nos apoyemos”, aseguró el marinero.-