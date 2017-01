ANSES previene a los vecinos sobre posibles fraudes

La Gerente de Anses Goya, Lic. Sofía Brambilla, comentó a este medio, sobre denuncias recibidas de parte de jubilados y pensionados sobre estafas de las que fueron víctimas en los últimos días.



Sobre el mecanismo utilizado la Lic. Brambilla explicó “Una persona se presenta en el domicilio preguntando si hay jubilados o pensionados en la vivienda. En caso afirmativo, pregunta nombre y dni para luego hacer un cálculo en una hoja impresa, que dice Anses, con un monto que supuestamente deben cobrar por Reparación Histórica o retroactivo, es un monto importante de alrededor de 20 mil pesos, y para poder agilizar el trámite solicita al jubilado que haga, en el momento, un primer pago, que en algunos casos fue de $400 pesos y en otros un poco menos de mil pesos. Abonado esto, les deja la hoja impresa con una fecha de cobro en el Banco Nación y se retira del lugar, por supuesto que no vuelven a ver a la persona y tampoco es cierto lo del pago” se explayó la funcionaria.Brambilla advierte que los agentes de Anses no hacen visitas domiciliarias para gestiones, tampoco cobran por los trámites. “Todos los trámites de Anses son gratuitos y se realizan dentro de la oficina del organismo. Solo salimos en operativos que se difunden previamente en los medios y se realizan en lugares públicos, pero jamás se solicita dinero”.Ante visitas dudosas la responsable de Anses pide a los vecinos que no abran la puerta a extraños aunque muestren una credencial y que en todo caso se acerquen a la oficina de Anses para consultar.“Lamentablemente siempre aparecen personas inescrupulosas que se aprovechan de los adultos mayores confundiéndolos con información falsa para sacarles dinero. Cuidemos a los mayores difundiendo esta información” finalizó Brambilla.