El Banco Nación lanzó nuevos créditos para la construcción de vivienda sobre terrenos propios

Tiene un plazo de 20 años y una tasa fija durante los tres primeros; se podrá acceder para construcción, ampliación, refacción y terminación de una vivienda.El Banco Nación lanzó ayer una nueva línea de créditos para quienes quieran construir su vivienda. El programa está destinado únicamente para construcciones sobre terrenos propios y que no excedan a un año. Contempla también el acceso con el fin de ampliar, refaccionar y terminar la vivienda.Según informaron desde la entidad, los créditos serán en pesos, a un plazo de 20 años y con tasa fija durante los primeros tres.A su vez, se detalló que durante el período de construcción, que no podrá exceder el año, el interés no podrá superar el 18%. Una vez concluida la obra, será del 14% durante los primeros 36 meses, contabilizando desde el primer desembolso.Posteriormente, las tasas serán recalculadas anualmente y dicho ajuste no podrá estar por encima del aumento de salarios, determinado a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).Esta nueva línea de créditos será aplicable para propiedades con un valor que no podrá superar los $ 2.868.000. El Nación, en tanto, podrá financiar hasta el 80% de su valor.En tanto, aquellos clientes que accedan a un paquete de servicios de la categoría Nación Platinum o superior tendrán la posibilidad de financiar la construcción de una vivienda con un valor de hasta $ 5.162.400.Al igual que con los créditos hipotecarios lanzados en 2016, esta nueva línea permitirá a los titulares o cotitulares (matrimonios o cónyugues) incluir a familiares (padres, hijos o hermanos) como codeudores, a fin de contabilizar un ingreso familiar superior.