Centro de Empleados de Comercio: "Reforma de ART por DNU perjudica al gremio mercantil", dijo Chamorro

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio comentó: “Nos vemos perjudicados en este sentido: cuando la ART no responde a la requisitoria del asegurado este se ve obligado a recurrir a la obra social. Así, la ART dilata, no atiende, no da turnos, o perjudica habilitando al empleado cuando no está todavía repuesto. El gobierno está descuidando la parte laboral beneficiando a los empresarios”.A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno modificó la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y estableció una nueva figura en ese régimen, denominado "Comisiones Médicas JurisdiccionalesEn declaraciones a PRIMERA HORA, Carlos Horacio Chamorro, secretario general del Centro de Empleados de Comercio se refirió a esta medida y reconoció que afecta a los trabajadores y al gremio mercantil y dijo: “Si, afecta. Porque el empleado en épocas anteriores ante cualquier inconveniente que le ocurría, recurría a la ART y era la que se veía en la obligación de dar respuesta a la requisitoria del asegurado. Cosa que hoy el gobierno, a través de un invento, crea un nueva figura donde la persona damnificada tiene que recurrir primero a la Junta Médica, para luego, si supera la evaluación de la auditoría médica, recién puede recurrir a la ART. Pero la empresa contrata una ART para tener una gestión directa, no a través de un instituto nacional, que lo que hace es dilatar más el logro del beneficio. Y nos vemos perjudicados en este sentido: cuando la ART no responde a la requisitoria del asegurado este se ve obligado a recurrir a la obra social que a veces con importe de tareas reducidas tiene que tomar el caso y atender un 100 por ciento la necesidad del accidentado”.“Así, la ART dilata, no atiende, no da turnos, o perjudica habilitando al empleado cuando no está todavía repuesto. El gobierno está descuidando la parte laboral beneficiando a los empresarios”, dijo.LOS SUELDOSEl año pasado el gremio mercantil logro importantes beneficios salariales para los trabajadores de comercio. Este año las perspectivas son poco alentadoras. Chamorro expresó: “Como todo inicio de año, centramos las expectativas en los mejores logros para nuestros afiliados. Pero no somos optimistas en este caso porque según el gobierno las negociaciones paritarias no van a ir más allá de un 17 por ciento. Pero no somos optimistas tampoco respecto al proceso inflacionario de la economía, me parece que la inflación será superior al porcentaje y vamos a volver a perder salarios y poder adquisitivo, que es lo que perjudica a la persona que está en relación de dependencia como es el caso del empleado de comercio”.POR SEIS MESESEl gremialista recordó que “el año pasado hemos desdoblado las negociaciones. Es una experiencia nueva para el gobierno y los gremios, anteriormente se hacía por el término de un año y el mercantil fue el primero en hacer acuerdos por seis meses”.“En marzo de este año vence el acuerdo y en abril entramos nuevamente en negociaciones que no pasan más allá de mayo, veremos si se vuelve hacer el acuerdo por seis meses viendo que ocurre con la economía”, dijo.PERDIDA DE EMPLEADOSSe le consultó sobre si hay despidos masivos de mercantiles. Respondió: “No se detectan masivos despidos, si bien son casos aislados, reducen personal pero no está afectando mayormente”.Continuó diciendo: “Si dijera que hay pérdida de puestos de trabajo estamos mintiendo pero están habiendo actitudes empresariales complicadas en perjuicio del empleado si bien no despiden están reduciendo el horario laboral, lo convierte en media jornada cuando lo hacen trabajar las 8 horas diarias, se refleja en el recibo de sueldo, reduciendo las cargas sociales, en cuanto a aporte jubilatorio, sindical, de obra social, nos vemos perjudicados en ese aspecto hay grupos empresariales de Goya que están haciendo esta práctica es como que hacen causa común o se ponen de acuerdo para perjudicar al empleado y a las organizaciones sindicales”.Asimismo expresó: “En estos días escuchamos la figura del Aprendiz, uno de los perjuicios que estamos percibiendo si bien existe en la ley de contrato de trabajo, contrata a la persona que se inicia por término de tres meses no renovables. En caso de que el empresario evalúa y si la persona le resulta útil, al cabo de los tres meses o lo toma efectivo o lo tiene que despedir. No es renovable el periodo de prueba, que son tres meses. También observamos que las maniobras que hace el gobierno nacional a nivel CAME, y otras organizaciones empresariales están lucrando con la necesidad laboral que existe, cada día el gobierno en la política de ajuste, ajusta más a la parte de empleados, y beneficiando a los empresarios flexibilizando más las leyes laborales”.-ANOTAN EN CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARESEn el Centro de Empleados de Comercio comenzaron a anotar a los afiliados para la entrega de útiles escolares. El secretario general del Centro, Carlos Horacio Chamorro dio precisiones sobre este beneficio.En declaraciones a PRIMERA HORA, Carlos Chamorro dijo que: “El 16 de enero comenzamos con la inscripción y la vamos a realizar durante 1 mes hasta el 17 de febrero. Se pone una fecha tope a efectos de la organización de la inscripción. Depende de eso, la compra que se realice, y también por razones organizativa. Tenemos que hacer los bolsines; organizar por curso. La ayuda escolar es gratuita y se contempla para los niños desde Preescolar hasta el secundario”.“Es una ayuda exclusiva para los hijos de afiliado. Todos los afiliados reciben al inicio del año lectivo. Para anotarse tienen que traer último recibo de sueldo y DNI, el recibo de sueldo se solicita a los efectos de constatar la condición, pero por razones de practicidad”, dijo.Chamorro recordó que el gremio de mercantiles es el más numeroso en Goya, con 1100 afiliados y también a nivel país con casi 2 millones de asociados” Beneficiarios