Inclusión Social: El Municipio de Goya continúa brindando pasajes gratuitos por tratamientos oncológicos

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social del Municipio de Goya, a través de su Dirección de Inclusión y Promoción Social, realizó en la semana del 16 al 20 de Enero del 2017, como a principios de todos los años, un relevamiento para pedir a los pacientes oncológicos que retiran pasajes habitualmente, que actualicen sus datos e historia clínica y seguimiento del tratamiento para un mejor control en la entrega de pasajes.Así lo informó la Dra. Lorena Pérez Carballo, directora de Inclusión y Promoción Social, que agregó la convocatoria a todas aquellas personas que no fueron visitadas que se acerquen a la Dirección de Inclusión y Promoción Social sita en calle Alvear 555 de lunes a viernes de 7 a 13hs para realizar la actualización de datos, ya que será un requisito indispensable para retirar los pasajes solicitados.Se le hace saber a la población el cupo de pasajes oncológicos que corresponde entregar basados en el informe presentado por el subsecretario de Ingresos Públicos Francisco Huici.Del total anual correspondiente al 3% de la tasa de retribución de servicios destinados a pasajes para pacientes oncológicos según la ordenanza Nº 1595/12 y la resolución Nº 1372 que establece que “quienes padezcan una enfermedad oncológica y sean carentes de recursos para poder afrontar por si solos los gastos que demanden los pasajes, no cuenten con obra social o que cantando con ella, no les cubra dicho gasto; para ello se destina el 3% de la tasa de retribución de servicios”; correspondería entregar 1 pasaje a la ciudad de Buenos Aires y 3 pasajes semanales a Corrientes.Cabe aclarar que el Intendente de Goya profe Gerardo Bassi, mediante un esfuerzo y con la intención de abarcar a más personas de bajos recursos que no disponen de medios económicos para viajar a realizarse el tratamiento, destina presupuesto para solventar pasajes y así poder entregar 5 pasajes semanales a la ciudad de Corrientes y 1 a la ciudad de Bs As.