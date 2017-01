Caminos vecinales de Colonia Porvenir fueron puestos en condiciones de tránsito normal

El fin de semana, y luego de un pedido formal por parte de la familia Fernández de paraje Colonia Porvenir, el Municipio de Goya a través de la Dirección de Asuntos Rurales y de la Secretaria de Obras Públicas, arregló extensos tramos de caminos vecinales en dicho paraje.Haciendo lugar al pedido de un grupo de vecinos del paraje ubicado en la 2ª Sección, quienes manifestaron al titular de Asuntos Rurales, Guillermo Américo Córdoba, la necesidad de arreglar un intransitable camino vecinal que a diario es usado por los pobladores.Sumando a esto el pedido de una familia de la zona para que pueda ingresar una ambulancia a retirar a un paciente que tiene que trasladarse a Goya en forma periódica a realizarse hemodiálisis, ya que el móvil que lo buscaba no podía ingresar al domicilio del mismo por la intransitabilidad del camino.En este sentido, se puso entre las prioridades el pedido y desde la Secretaría de Obras Públicas se envió este domingo una motoniveladora y personal municipal que puso en condiciones la vía rural.Cabe acotar que el mantenimiento de este camino vecinal está bajo la jurisdicción de Vialidad Provincial y según estimaron algunos pobladores, hace más de cuatro años que no recibe mantenimiento.También se aprovechó la presencia de la maquina vial municipal para realizar el arreglo de otro camino que llega hasta el ingreso al Cementerio de Colonia Porvenir.Se agradeció por este medio, no solo a los funcionarios municipales Guillermo Córdoba y al arquitecto Luis Domingo Vicentín sino también a la señora Laura Espíndola por la colaboración con los vecinos del lugar para realizar la solicitud de imperiosa necesidad.