Camau Espinola estuvo en Goya, elogió gobierno del Intendente Bassi y confirmó sus aspiraciones a Gobernador

Carlos Mauricio Espíndola o simplemente “Camau” para todos, estuvo ayer en Goya. Recorrió obras municipales realizó otras actividades con los equipos del intendente Gerardo Bassi. Durante la mañana fue invitado a los estudios de, donde hablo de sus proyectos para Corrientes, sus aspiraciones de llegar a la gobernación, entre otros temas. Confirmó que aspira a la gobernación de la provincia, y elogió la marcha de la gestión Bassi. “vengo trabajando hace muchos años, y soy candidato, nunca bajo los brazos”, enfatizó.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el actual senador nacional expresó habló de su experiencia como Intendente de Corrientes Capital. Y comentó: “Cada vez que venía de una competencia como deportista veía que Corrientes, en relación a otras provincias, comparando con otros países, tiene un potencial enorme. Me pasó en Capital. Asumí como Intendente y todos tenían la sensación de duda, de si podía administrar o no, o si tenía la experiencia. Me tocó una Municipalidad fundida, quebrada, devastada, y esto lo revertimos. Hicimos 1.000 cuadras de pavimento, re planificamos la ciudad, recuperamos el turismo, las playas, compramos los terrenos de Santa Catalina, planificamos el boleto estudiantil gratuito, entre otras cosas. La gente pudo comparar, por eso las alternancias son buenas. En Goya, hay un gobierno municipal, sin acompañamiento provincial, que salió adelante e hizo muchas más obras que otras gestiones con más acompañamiento, porque hay voluntad de gestión, acompañamiento a la gente, hay un gran equipo de trabajo, donde estamos todos presentes escuchando a los otros, transfiriendo la experiencia política, es el compromiso de hacer las cosas cada vez mejor”.

“Siempre digo: con la esperanza de llegar al gobierno, tengo la expectativa de cumplir estos sueños, pero es la sociedad la que se debe dar cuenta que permanentemente tiene que estar pidiendo más para poder crecer, para saber que uno puede tener el desafío de dar un pasito más, y saber que hay un Estado que le acompaña y dar las herramienta para alcanzar su objetivo”, dijo.



CICLO AGOTADO

Continuó diciendo Espinola: ““Hay un ciclo agotado y terminó una etapa que tendrá sus características, y a las cosas buenas las vamos a tomar y mejorar pero hay muchas cosas para resolver. En esto venimos trabajando hace cuatro años, con equipo de trabajo, y nos juntamos con el equipo de trabajo del Municipio de Goya para que nos cuenten las experiencias y visiones para planificar el futuro de Goya, y escuchar a los equipos sobre obras importantes”.

El senador nacional aseguró que “voy a estar más veces en Goya, trabajando, planificando y también comprometiéndonos con aquellas obras que podemos realizar, no bajar los brazos con una obra tan importante como las defensas de Goya, y seguir motivando más inversiones en el parque industrial para que haya más fuentes de trabajo”.



FRENTE RENOVADOR

Se refirió a las versiones sobre un posible acercamiento al Frente Renovador de Sergio Mazza y sobre si esto es factible, o no. Respondió: “Tengo diálogo con todos los sectores. Tanto a nivel nacional como provincial y con diferentes dirigentes importantes a nivel país. También tengo muy buen diálogo con el gobierno nacional. Aprendí que más allá de los sectores que uno representa voy a defender siempre los intereses de mi provincia y voy a trabajar defendiendo y con la capacidad de dialogar, consensuar y encontrar los caminos que le permitan a Corrientes que le vaya mejor. Pero siempre defendiendo los intereses de los correntinos, como nos merecemos y reclamando lo que sea justo para solucionar los déficits estructurales que tenemos hace mucho tiempo. Nos vamos a hacer cargo, creemos en la política, en que no debe haber excusas, quienes asumimos la responsabilidad de gobernar tenemos que dejar todo de lado y llegar a un gobierno con capacidad de gestión, de formar equipos sin encontrar motivos ni excusas”.



DESDOBLAMIENTO ELECTORAL

Sobre el desdoblamiento electoral que propone el gobernador de la provincia para este año, dijo: “Yo lo veo confuso, que no tiene definición, que tiene muchas dudas. Estamos preparados para cualquier momento y son maniobra electorales que están buscando un camino que les beneficie. Se olvidan de que lo más importante en la política es la relación con la gente. Son costosas las elecciones, y se están equivocando. En vez de invertir millones de pesos en recuperar y motivar en los sectores donde se necesitan están tratando de pensar en la política cerrada, de interés propio”.

“Venimos planteando una provincia que debe ser la política pensando en la sociedad, en las personas, en ese padre, esa madre”, dijo.



LA PRODUCCION

Camau aludió a problemas en el sector de la producción tabacalera de Goya, y dijo: “Todavía no vimos una reactivación del sistema productivo en la zona goyana, que es muy importante porque genera muchas fuentes de trabajo. El IPT tiene la mitad del presupuesto de la Municipalidad y fíjense todo lo que hace la Municipalidad con recursos propios y lo que debería hacer el IPT para que los productores crezcan en la zona rural de Goya, fíjense la diferencia”.