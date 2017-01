Aficionados a los autos personalizados y audio car expondrán en playa El Ingá

Lucas Caza e Ignacio Mill están organizando, con el apoyo de la Municipalidad, un encuentro de vehículos de Audio Car y Personalizados. Se hará en la Playa El Inga, el próximo 12 de febrero con entrada libre y gratuita. Aseguraron que será un espectáculo sin igual, con más de un centenar de autos tunning, coches personalizados, y espectáculos en vivo; los más grandes equipos de audio y una caravana por el centro de la ciudad.Empedrado, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Corrientes Capital, La Paz (Entre Ríos) y confirmaron su participación. La entrada será libre y gratuita. Ignacio Mil y Lucas Ema Caza, integrantes de la organización del 1er Encuentro Internacional de Audiocar y Tuning, comentaron que la Playa El Ingá fue el escenario elegido para esta convocatoria.En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya visión, Lucas Caza explicó de qué se trata el evento. Dijo: “Esto se trata de vehículos Audio Car y personalizados. Se trata de autos con equipos de sonidos grandes. El evento está permitido para todos: desde los más chicos a los grandes, la entrada será libre y gratuita. Esto se hace el 12 de febrero desde las 15, el domingo hasta la hora de finalización. Al término de eso queremos hacer un show de fuegos artificiales, con grupos en vivo y una caravana por el centro de Goya, no está determinado pero queremos hacerlo”.Lucas Caza dijo que “en Goya es la primera vez que se hace, esta vez nos tocó a nosotros gracias al apoyo de la Municipalidad, a Ariel Pereira al que primero planteé el evento y me dio el okey y a López Soto mediante quien conseguimos el lugar para hacer que es playa El Inga, en la parte del terraplén”.“La invitación es para todos. Van a haber autos con y sin sonido. Vienen autos de Bella Vista, Mercedes, Paso de los Libres; Curuzú; Saladas, Corrientes y también la gente de Entre Ríos, que nos apoya porque la mayoría viene de ahí”, precisó Lucas CazaAcotó que “decidimos hacer acá porque siempre recorremos toda la provincia y siempre estaba pendiente hacerlo en Goya, ahora se dio la oportunidad y gracias al apoyo de la Municipalidad decidimos hacerlo”.En tanto que Ignacio Mill dijo: “Si esto sale bien tenemos pensando una fecha para hacer en octubre una segunda expo y vamos a duplicar la cantidad de autos. Vienen de muchas provincias. Inclusive nos quedaron a confirmar una trafic de Brasil que esperemos que nos apoye la gente, que no tengamos inconvenientes”.“En otros eventos tenemos todo tipo de autos de diferentes marcas y equipos que van de un parlante a veinte, es algo que lleva mucha plata porque los componentes para armar y la mano de obra sale caro, pero es algo que nos gusta y apasiona y así cada fin de semana tenemos una expo, a mí se me complica por el trabajo pero tratamos de estar y acompañar”, dijo.GRAN PRESENCIALucas MIll estimó que “habrá unos 100 autos, en algunos encuentros que se hacen en Brasil es el doble pero en el interior de las provincias suele haber 60 o 60, nosotros juntamos muchos autos, esperemos que puedan asistir todos y que estén acompañando”.Comentó que “en Corrientes Capital y Curuzú son las ciudades que más autos tuneados y con equipos, en Corrientes se reúnen en la costanera, los fines de semana. En lo que es potencia, un auto tiene equipos que arrancan en los 3.000 watts a 10.000 watts, en autos y luego tenemos lo que se llaman “paredones”, que son como paredes conformadas todas con parlantes y en ese caso estamos hablando de 20 mil watts, una locura, es algo inexplicable”.-