Productores tabacaleros se reunieron y plantearon disconformidad con formas de pago

Roberto Segovia y otros productores expresaron su descontento. Según el referente de los Productores Independientes se sienten “castigados porque de la forma en que se pagó por hectárea se benefició a gente que por ahí no siempre pone todo el esmero para hacer todos los kilos que si hacemos nosotros”. Habrá otra reunión el 6 de febrero.Productores mantuvieron una reunión en el IPT, donde plantearon su disconformidad con la forma en que se pagando. Sostienen que es desalentadora porque no se premia a los que producen más kilos de tabaco.En relación a este tema, fueron entrevistados en el programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte.Sobre los resultados de este encuentro, se refirió Roberto Segovia y dijo: “La reunión no fue todo lo más fructífera que esperábamos, porque una vez más nuestro gremio nos falla, no se hizo presente en la reunión, para nosotros era importante que estuvieran las tres instituciones porque siempre se culpa al que no está. Hicimos una nota el lunes pasado para tener una reunión con las tres instituciones, para que se nos aclare el motivo por el que se pagó el crédito a cosecha de una manera que nunca se había pagado, y que a los productores que realmente ponemos el lomo para hacer la producción se nos castigó porque de la forma en que se pagó por hectárea se benefició a gente que por ahí no siempre pone todo el esmero para hacer todos los kilos que si hacemos nosotros y cuando se paga por kilo se ve beneficiado aquel que produce más kilos, uno no está en contra de que se ayude al pequeño productor, pero creemos que la plata del Fondo Especial del Tabaco se debe repartir de acuerdo a la producción de cada uno como siempre se venía haciendo, este sistema nos perjudico, y hasta ahora no tenemos una respuesta clara, nos atendió quien es el segundo del IPT, quien dice que la orden vino de la nación”.Segovia explicó que “queremos que se corrijan estas cosas y para hacerlo, creemos que hay que tomar decisiones que sirvan de ejemplo”.Dijo también: “Estamos a días de cobrar la emergencia del año pasado. No queremos que se cometa el mismo error, por eso la insistencia y la importancia de pedirle a nuestros representantes a que por favor no vuelvan a cometer error porque nos van a volver a perjudicar”.NUEVA REUNIÓN“Nosotros quedamos hablando después de que termino la reunión en que nos vamos a juntar el próximo lunes 6 de febrero, se debería hacer la reunión abierta en la Cámara del Tabaco, la reunión de los primeros lunes de cada mes, esperemos que la Cámara convoque o sino nos auto convocaremos”.En tanto que el tabacalero Zorzoli expresó: “Tenemos la esperanza de que la solución llegue. Aparentemente tenemos un buen año y de los pocos que estamos trabajando en el campo esto nos desanima porque la plata no llega al productor, todo pasa por lo económico, esperemos que se resuelva lo antes posible, para eso convocamos para el 6 de febrero para que vengan a la reunión y ve si podemos revertir esto”.Asimismo el productor Chaparro dijo: “Lamentablemente tenemos que soportar estos manoseos, por eso estamos como estamos porque en realdad la gente no tiene ganas de trabajar y los hijos para que vamos a decir que van a trabajar en el tabaco si ven que no es rentable, ponemos algunos por la obra social que ahora está al límite”.