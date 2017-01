La prevención en programa “Positivo”: Hernán Scheller alertó sobre los 26 casos de VIH positivo detectados en Goya

“El año pasado sacamos un número alertante de casos de VIH, se hicieron 670 testeos y de esos testeos tuvimos 26 reactivos, estamos hablando de un índice alto”, dijo Scheller. Advirtió que este año se podrían hasta cuadruplicar los casos de VIH que se detecten con nuevos testeos. Explicó que esto se debe a la falta de conciencia sobre el uso del preservativo.El director del programa Positivo, Hernán Scheller hizo un balance de las actividades desplegadas durante el año pasado, de las cuales la más impactante fue la revelación de 26 casos detectados de personas con VIH de las cuales la mayoría eran hombres.En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, Scheller expresó: “El balance respecto al 2016 fue excelente. Fueron cuatro meses de trabajo cuando empezamos a trabajar hablamos de que la prevención es algo fundamental y sumar el testeo inmediato. Hicimos en un principio la prevención en los colegios del centro, dentro de las cuatro avenidas. Para este año empezaremos en las partes periféricas, que es el objetivo de este año. El año pasado sacamos un número alertante de casos de VIH se hicieron 670 testeos, y tuvimos 26 reactivos. Estamos hablando de un índice alto para los 670, significan 26 casos positivos de personas que se acercaron a hacerse el test”.LUEGO DEL TESTDijo Scheler que “entra el diagnóstico y lo primero que hacemos es contenerlos y acompañarlos. El VIH tarda entre 8 y 10 años en generar síntomas. Si alguien no se hace un análisis no va a saber nunca que tiene el virus porque el tiempo que tiene en el cuerpo es muy largo. En 10 años todas las relaciones que pude haber tenido y transmitido… Fue bueno tener los 670 casos y sacar 26, el número es alto porque de 670 hombres tuvimos 15 varones que tenían el caso de VIH que no sabían ni pensaban ni tenían ningún tipo de síntomas”.“Trabajamos con una metodología, entonces tenemos la obligación de que antes de hacer el test tenemos que hacer una charla informativa previa donde les damos información a esas personas, esa información tiene que ver con prevención, y con explicación de lo que sucede si a una persona le da positivo, como preparándola por si llega a ocurrir, que sepa que va a estar contenido, que ya no es la muerte, no es lo que era hace tiempo porque el tratamiento hoy avanzo muchísimo, hoy una persona con VIH toma una o dos pastillas por la noche y fin de la historia”, explicó.“Después esa persona tiene que cuidarse en sus relaciones sexuales y en caso de estar en contacto con elementos cortantes no los tiene que compartir”, dijo.Se le preguntó acerca de cómo evalúa estas revelaciones.MÁS CASOSAdvirtió Scheller que este año se podrían hasta cuadruplicar los casos de VIH que se podrían detectar con nuevos testeos. Explicó que esto se debe a la falta de conciencia sobre el uso del preservativo.Scheller dijo: ““Hay una falta total de concientización y una falta también importante del manejo a nivel provincial, el programa a nivel provincial no está siendo eficiente en la respuesta, hemos chocado mucho hasta que logramos conciliar y exigir, porque hay un derecho y una ley que ampara: tienen que estar los resultados, tiene que estar la medicación, que no tuvimos faltante de medicación. Hay que recordar que aquella persona que se diagnostica con VIH tiene por ley la medicación totalmente gratuita que la brinda en el hospital. Tuvimos 26 casos, hicimos 670 testeos. Estamos convencidos de que este año vamos triplicar o cuadriplicar la cantidad de casos porque tenemos que el 90 por ciento de esas 670 personas no usa preservativo. Se hace encuesta previa, entonces con la encuesta sabemos con la misma sabemos medir la cantidad del 90 por ciento, fue de personas que no se cuidan y están en contacto directo para transmitir. No hay conciencia sobre el uso de preservativo”.