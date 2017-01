Maximiliano Paleari es uno de ellos: Jóvenes emprendedores al rescate de la identidad del interior

Tres estudiantes universitarios, dos correntinos y un chaqueño, se lanzaron a promover valores ligados a la correntinidad, en especial aquellos vinculados con costumbres, fauna e idiosincrasia de los pueblos. Introdujeron en el mercado un “libro - agenda”, del cual participaron 20 fotógrafos, 10 escritores y 15 colaboradores. Ahora, apuntan a expandir su proyecto con nuevas iniciativas.Corrientes tiene mucho potencial, una riqueza profunda en su idiosincrasia, su cultura, su naturaleza. Encontramos que hay una inmensa variedad de facetas sobre cuales trabajar la visión de identidad en nuestra provincia”, reflexionó Maximiliano Paleari en una entrevista con diario época.El joven goyano es uno de los tres integrantes de un grupo de estudiantes emprendedores, que lanzó a fines de diciembre pasado el libro (llamado precisamente “Identidad”) y que recoge imágenes, poesía, letras de canciones, recetas gastronómicas de la región, y otras manifestaciones culturales de distintos pueblos correntinos en una edición con formato de agenda diaria.Junto a Alessandro Pozzatti (de Ituzaingó) y a Juan Castro (Resistencia), Paleari decidió emprender un proyecto que apuntara al “rescate de nuestras raíces, para que esas cosas que son tan nuestras no se pierdan”, explicó.“Buscamos una manera creativa de presentarlo, y tomó el formato de “libro – agenda”, con una tirada de mil ejemplares que ya están cerca de agotarse”, destacó Maximiliano.Pero el proyecto no se termina con la edición 2017, sino que más bien es un “exitoso primer paso”, evaluó el joven emprendedor y estudiante de Economía.“En el objetivo de dar a conocer a Corrientes y quiénes somos, convocamos a fotógrafos y artistas, y nos propusimos una modalidad interactiva”, explicó.De esa relación con la gente que valora el proyecto (y a quienes se convoca a vincularse a través de la página www.proyectoidentidad.com.ar y de la red social de Facebook) se proponen ahora comenzar a gestar nuevas plataformas y alternativas de expandir su actividad.“Por ahora, planeamos una nueva agenda de Corrientes en 2018, y también una para Chaco. Además recibimos mucho interés de varios municipios para publicaciones locales, y no descartamos crecer hasta hacer una por provincia. Además, pretendemos explorar otros formatos, como cortometrajes o producciones multimedia”, anticipó Paleari.Para reforzar ese rasgo de interacción que pretenden, los jóvenes incorporaron a la agenda un código QR, un sistema digital que permite (con solo fotografiar el código con un celular) la posibilidad de acceder a nuevos contenidos cada semana.Y estimular la colaboración de los “usuarios” o “seguidores” de la iniciativa con sorteos de distintos premios.Dueño de un fuerte espíritu emprendedor, Maximiliano aseguró que la experiencia de gestación del proyecto fue, sobre todo, “inspiradora”.Es que los estudiantes, en medio de la recolección de obras, fotografías, información y datos para la publicación, descubrieron ellos mismos “cosas de Corrientes que desconocíamos y nos sorprendieron”, apuntó Paleari.Entre ellas, mencionó a modo de ejemplo la existencia de ejemplares de flamencos en el Iberá.“Hay muchas cosas que se pueden hacer para fortalecer nuestra identidad. Una capacitación para emprendedores culturales llamada ‘Fábrica de emprendedores’, que se organizó desde el Ministerio de Cultura de la Nación, fue un espacio donde adquirí herramientas muy útiles para esta iniciativa”, recordó.En ese sentido, consideró la experiencia de emprender como “una manera muy interesante de abrirse paso en un mundo tan competitivo”, en tanto alentó a otros jóvenes a “tomar el riesgo” de iniciar proyectos propios.“Tuvimos que buscar en comercios editoriales si existía algo similar, y encontramos que no había. Ahí descubrimos la oportunidad, pero demandó mucho trabajo para poder llegar a tiempo de poner la agenda en la calle”, detalló Paleari.En ese sentido, subrayó la respuesta entusiasta de artistas y fotógrafos, que no dudaron en ofrecer su obra para integrar la publicación.Entre ellos, se cuenta a Leopoldo Bayol, Emiliano Martínez, Juan Díaz Colodrero, Esteban Zárate y Enrique Almirón, entre otros.