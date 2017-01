Exitosa convocatoria con música Brasilera, Cumbia y Chamamé en la Playa El Ingá

La playa goyana se llenó de gente de todas las edades, con la música de Choko DJ y grupos de zumba, desde las 15:00 de este domingo. Como estaba previsto, a partir de las 19:00 hubo música en vivo, con grupos de cumbia, chamamé y brasilero. El Municipio de Goya suma cada fin de semana, una opción más para pasar un verano espectacular.Uno de los estilos musicales disfrutados este domingo, fue el chamamé con «Los Gauchos del Taragüi».LOS GAUCHOS DEL TARAGÜI“Lo que hacemos, no es otra cosa que defender nuestra cultura, nuestra costumbre. Somos respetuosos de la juventud, pero también tenemos que respetar nuestras costumbres. Todas las provincias, lo primero que llevan adelante como estandarte son las costumbres. Sino fijémonos en Jesús María, Córdoba, escenarios que Gracias a Dios también recorremos. Eso te demuestra lo importante que son tus raíces” dijo Atilio Fleitas, director del conjunto chamamecero.DIRECTOR DE CULTURA“Hoy tenemos una jornada que ha comenzado a las 15:00 con la música de Choko DJ. La gente se ha divertido, porque han estado haciendo zumba, bailando, haciendo un poco de gimnasia. Y ya, cayendo la tarde, tenemos música en vivo con la presencia de Juan Baustista, con música tropical; luego tenemos el chamamé, en este hermoso marco de la playa con la presencia de Los Gauchos del Taragüi y cerrando la noche, toda la música brasilera con el grupo Os Demonios, que va a engalanar este escenario con toda la fuerza y espíritu de la música brasilera” manifestó el director municipal de Cultura, Mariano Hernán Maciel.OS DEMONIOS“Siempre es lindo tocar en la playa; con calor, mucha gente, la playa está hermosa. Siempre tenemos públicos de todas las edades. Ojalá que sigan saliendo este tipo de eventos porque es increíble el cambio que tuvo la playa, que podemos disfrutar todos los goyanos. La otra vez me contaba un amigo que vino a la mañana temprano y no podía creer el estado de la limpieza, no había nada tirado. Se nota que laburan bien y dejan todo en condiciones para que disfrute la familia. Así que es para felicitar al Municipio por lo que hace” expresó Hugo Molinari, integrante del grupo goyano Os Demonios.JUAN BAUTISTA Y LA CUMBIA“Siempre hago este estilo de Daniel Agostini, del Grupo Sombras. Hace mucho tiempo hacía el estilo del Grupo Los Moros y ahora hago el estilo de este cantante, que es mi ídolo, la voz me sale más o menos como la de él y a la gente le gusta. Canté muchas veces en la Fiesta Nacional del Surubí” contó Juan Baustista, artista que le dio el momento de cumbia a la concurrencia en la playa.UNA PLAYA REPLETAUna de las visitas especiales fue la del intendente santaluceño José Carlos ‘Tata’ Sananez, que estuvo acompañado del vicepresidente 2° del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Pereira; el director de Cultura, Mariano Hernán Maciel; el jefe de Despacho, Cristian Strobel, entre otros funcionarios del gabinete del intendente Gerardo Horacio Bassi.