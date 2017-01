Tesorero de la COMUPE: "Con el nuevo bono se compraron 7.500 litros de combustible para la fiscalización"

El tesorero de la COMUPE, Eduardo Esmay destacó que el concurso de pesca del surubí tiene prioridad por sobre otras áreas como el festival. Y que por ejemplo, los primeros recursos que se obtuvieron con el bono de apoyo a las barras pesqueras fueron usados para adquirir 7.500 litros de combustible. Aseguró que la fiscalización del concurso tiene un costo de aproximadamente 900 mil pesos.



En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el tesorero de la comisión organizadora de la Fiesta reconoció que en un contexto de crisis económica y elevada inflación, los costos también aumentaron y que ya se cuenta con un presupuesto detallado de la fiscalización, considerada el área decisiva en el concurso de pesca.Eduardo Esmay expresó: “Se incrementaron los valores en todas las áreas. Pero venimos trabajando para el concurso y se le dio prioridad al concurso. Es la única área para la que se pidió presupuesto, específicamente a Juan Cenoz y Lorenzon. A ellos se les pidió un presupuesto detallado de lo que será el área de Fiscalización que supera los 900 mil pesos en gastos. Se utilizan 7.500 litros de combustible. La noticia es que 7 mil litros de combustible fueron comprados y abonados con recursos que fueron generados con el bono, gracias a la participación de las barras”.Por ahí hay personas o barras pesqueras que no aprovechan la logística esta porque tienen capacidad para hacerlo de manera personal, pero contar con 150 inscripciones a enero es valioso porque nos permiten haber hechos compromisos y haber abonado 7.500 litros, se pagaron antes de la subas, COMUPE tiene un ahorro del 8 por ciento”, precisó.“Estas 150 inscripciones están valoradas a 4.500 pesos, o sea que ese dinero dispone COMUPE para hacer compromisos a corto plazos, se está trabajando en el tema de los trofeos y se va a empezó a trabajar con los premios con los comerciantes de Goya para hacer licitaciones correspondientes y adquirir esos premios”, recalcóSe le preguntó a Esmay si habrá recorte de gastos. A lo que respondió: ““Tuvimos gastos en la edición anterior que en esta ocasión no van a ser necesarios. Tuvimos mucha cantidad de piedra en el predio, materiales eléctricos guardados para esta edición. Tuvimos un piso de 1000 metros cuadrados necesarios para la inclemencia del tiempo. Son todos gastos que pensamos ahorrar. También hubo un costo de sonido y escenario y fletes que no serán necesarios porque los proveedores locales dicen que van incorporando nuevo material, y este año estarían en condiciones de prestar un servicio integral, venimos trabajando para optimizar y año a año uno va aprendiendo un poquito más, y tratando de que, sin quitar brillo a la fiesta, se pueda ir ahorrando en lo que se puede, el predio se viene capitalizando y este año la inversión será menor a lo anterior”.EL FESTIVALSe le preguntó sobre qué artistas se podrían traer para el Festival. Respondió Esmay: ““Ya se estuvo trabajando con Mariano Maciel. Se pide cotización a distintos artistas y se trata de armar la grilla. Pero los recursos fueron destinados al concurso y a la fiscalización en esta primera etapa. Se está trabajando en la parte Expo y cómo se va a trabajar en coordinación con el municipio, se arma el presupuesto pero en esta etapa se destina al concurso, la parte de combustible, premios y trofeos”.“Más allá de que se trabaja con cultura y con otras áreas en lo que será la Expo, se trabajan con provincia y nación, se ve la fiesta de manera integral pero se trabaja de manera exclusiva sobre el concurso”, reiteró.Aclaró que igualmente “se va a trabajar para tener una grilla a la altura de las circunstancias pero se tratará de que sea así”.PLAN DE FINANCIACIONFinalmente recordó: “Hasta el 10 de febrero tienen la posibilidad de inscribirse en cuotas, y pueden hacerlo. La inscripción es de 4.500 pesos, y pueden hacerlo hasta el 10 pagando 1.500 en febrero, marzo y abril. Es una herramienta a disposición y habrá otras herramientas de financiación”.