Horacio Urdiró: “Sponsoreo de la Expo me preocupa mas que el festival"

El presidente de la COMUPE, Horacio Urdiró dio su punto de vista en relación a la contratación de artistas de primer nivel y explicó cómo trabaja en la organización del festival. Aunque aclaró que le preocupa más el tema de la Expo Goya por el contexto de crisis económica.



En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, Urdiró dijo: “Todo forma parte de todo. A Goya se le exige todo, no se le perdona nada, todo es exigido. En el universo surubí, el concurso va de la mano del festival, de la expo. En lo que es el festival, hoy trabajamos fuertemente con el municipio, con Mariano Maciel en el tema. Porque hoy ocurre algo que es histórico. Doy ejemplo: unos chicos de una banda de renombre actúan en Federación. Se cobra 300 pesos la entrada. Me pregunto qué pasaría si se cobra 300 pesos en la Fiesta del Surubí para ver a esa banda. Pero es algo histórico. Está mal?. No. Es asi. Pero, andá a la Fiesta del Artesano en Entre Ríos: hoy la presentación de Abel Pintos está presupuestada en 1 millón de pesos más IVA y gastos. Dicen: ¿por qué no lo traen a Goya?., Pero que pasa si se cobra 200 pesos en la entrada?. Anda y cobra ese precio para la entrada… Si alguien está en condiciones de sponsorear y pagar 1 millón de pesos y que venga Abel Pintos lo aplaudimos y lo esperamos con los brazos abiertos. Vamos a tratar de que el festival sea lo mejor posible con todos los recursos posibles que obtengamos gestionando desde municipio, provincia y nación que es lo que se puede hacer, pero no va a bajar el brillo de la fiesta. Está claro: en la fiesta te piden Abel Pintos o Mana, pero lo histórico es que si llega a venir uno de esos artistas a Buenos Aires van pagar el pasaje, estadía, pagan 1500 pesos para verlo a 400 metros y e dicen che que grande que éxito que bueno”.Advirtió que ““el tema del sponsoreo en la Expo me preocupa más que el festival. Todas las empresas, no hay una que no está pasando un mal momento, se están acomodando, y es más difícil sacarle más recursos a una empresa para que venga con todos los gastos que implica, prefiere pagar sueldos que invertir recursos en la fiesta”.