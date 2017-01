ANSES y Migraciones: Profundizan controles a pedidos paraguayos de pensiones

Delegaciones locales de organismos nacionales profundizaron el control de la demanda de jubilación de personas nacidas en Paraguay, y con algún tiempo de residencia en Argentina que buscan acceder al beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, según pudo conocer momarandu.com. Investigan posibles pedidos de paraguayos que no residen en territorio argentinoEn los últimos tiempos tomó trascendencia pública la obtención de beneficios sociales en Argentina por parte de extranjeros que no residen en el país.En los últimos meses uno de los trámites que más creció es de la Pensión Universal del Adulto Mayor. Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio. No genera derecho a pensión.Quienes accedan a esta pensión, obtendrán la cobertura y servicios de PAMI y podrán acceder al cobro de las siguientes asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.Entre las condiciones para acceder al beneficio, figura el ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud o extranjero con una residencia mínima de 20 años.Según indicaron desde organismos locales vinculados a la seguridad social en Corrientes, existe una alta demanda por parte de personas nacidas en Paraguay que buscan acceder al beneficio pero no cumplen con las condiciones de residencia.En ese sentido, se están cruzando datos entre Anses y Migraciones ante la posibilidad de falsificación de documentaciones.Es que existieron pedidos de paraguayos que residieron algún tiempo en Argentina pero están viviendo de nuevo en su país, y buscaron acceder al beneficio. Otros viven en Argentina pero no alcanzan el tiempo de residencia requerido.Dichas documentaciones pueden ser falsificadas y la ANSES no tiene poder de verificación, pero sí Migraciones que tiene datos de salidas y entradas al país, con lo cual se puede constatar si existió residencia o no en el país.Fuentes consultadas por momarandu.com en el área de Migraciones indicaron que especial control se está poniendo en las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa por su cercanía con Paraguay.Comentaron que existieron pedidos de personas que por un tiempo acotados hace muchos años estuvieron en Argentina pero regresaron a Paraguay, y siguieron con el DNI argentino pero no residieron en el país.“Como ocurrieron con otros beneficios sociales, la Pensión del Adulto Mayor también es objetivo de fraudes”, explicaron las fuentes consultadas por momarandu.com Aclararon que existen muchas personas nacidas en Paraguay que tienen derecho al beneficio por el tiempo de residencia en Argentina, pero eso no quita que se puedan generar casos indebidos como ya se denunciaron.