Tras dos años de gestión, Prefecto Fianucchi se despidio de Goya

El prefecto Mario Javier Fianucchi fue entrevistado en el programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, donde dio sus impresiones sobre su estadía en Goya, destacando la buena acogida que le dio la gente. “No es fácil estar a cargo de la prefectura Goya y brindarse directamente a la sociedad como lo hicimos, estoy contento y agradecido”, expresó.



“Mi próximo destino es la prefectura de El Dorado, Misiones”, dijo el prefecto Fianucchi, quien es oriundo de Esquina.“Yo hice muchísimos amigos y la gente me atendió muy bien y eso es valorable”, remarcó el jefe prefecturiano.“No es fácil estar a cargo de la prefectura Goya y brindarse directamente a la sociedad como lo hicimos, estoy contento y agradecido”, expresó.Comentó que “la verdad es que más allá de los aciertos o desaciertos que no tiene, uno trabaja pensando en la ciudadanía de Goya, en los pescadores y en los pobladores ribereños”.“La jefatura se basó en eso: en colaborar con la Fiesta, la gran Fiesta que tienen acá, realmente se trabajó bien, el año pasado a pesar de las contingencias se hizo y fue una fiesta linda y eso me llena de orgullo”, indicó.El jefe prefecturiano reiteró que “se trabajó y colaboró mucho con el municipio y también en San Isidro, Perugorria, Santa Lucia, después cuando Esquina y Bella Vista sufrieron inundaciones, por las inclemencias del tiempo se colaboró un montón, y estoy orgulloso del personal que me toco dirigir y respondió con gran profesionalismo”.LA FAMILIA“Uno como profesional viene mentalizado de lo que va pasar pero los chicos y la señora tienen un gran aguante y seguirme a todos lados cuesta mucho pero lo importante es mantenernos unidos, más en este trabajo que tiene sinsabores”, comentó Fianucchi.“Disfruté mucho en Goya, la familia la pasó bien, tiene tranquilidad sobre todo y el tiempo le dedique mucho a ellas y a estar con ella”, agregó.-