Acto Oficial: El Prefecto Martín Eduardo Nieres asumió como jefe de la Prefectura Goya

Con la presencia del Prefecto de Zona Paraná Superior y Paraguay, prefecto mayor Jorge Alejandro Cuello; el jefe saliente, prefecto Mario Javier Fianuchi; y el Vicepresidente 2º del Honorable Concejo Deliberante de Goya, Ariel Pereira; ante todo el personal activo y retirado de Prefectura Goya, asumió su nuevo titular.El intendente Gerardo Bassi envió dos conceptuosas salutaciones, al jefe entrante y al saliente, expresándoles sus mejores deseos. En su representación, asistió a la ceremonia el Vicepresidente 2º del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Pereira.La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas de la unidad naval local, alrededor de las 10:00 y fue presidida por el Prefecto de Zona Paraná Superior y Paraguay, prefecto mayor Jorge Alejandro Cuello.Al concejal Ariel Pereira lo acompañó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Goya, Luís Domingo Vicentín. Además, estuvieron presentes representantes de distintas instituciones intermedias de la ciudad.Tras el ingreso de la Bandera de Ceremonias y a la entonación del Himno Nacional Argentino, el prefecto mayor Cuello saludó a los efectivos formados y momentos después, el prefecto saliente, Mario Javier Fianuchi leyó su discurso de despedida. Este último, fue destinado a la localidad de El Dorado en la Provincia de Misiones.“Han pasado más de dos años de aquel 18 de diciembre de 2014, cuando la Superioridad me confió la conducción de la Prefectura Goya. Es un día especial de mi vida y de mi carrera.Estoy culminando con la tarea encomendada, con la satisfacción del deber cumplido y la convicción de haber tratado de ser lo más justo posible, acorde a mi condición humana.Durante esta conducción, ocurrieron un sinnúmero de situaciones que me fueron instruyendo, templando mi espíritu. En estos más de dos años en prevención de la seguridad de la navegación y seguridad humana en las aguas, hemos podido regularizar un gran porcentaje de embarcaciones deportivas y buques que no cumplían las normas vigentes, como la habilitación de 256 conductores náuticos.Hemos dado cobertura de seguridad a más de 18 eventos náuticos deportivos, canotaje, torneo de pesca embarcada y de costa, la Fiesta Nacional del Surubí, la Fiesta Nacional del Pacú, el Concurso de Pesca Variada en Bella Vista y el Concurso Argentino de Pesca en Reconquista. Todos ellos con resultados altamente satisfactorios.En relación a nuestra Fiesta, mi profundo agradecimiento al intendente Gerardo Bassi y al presidente de la COMUPE, por haber acompañado en todo momento a las acciones que competen exclusivamente a la Prefectura, desde el punto de vista de seguridad de la navegación, con el fin de preservar la vida humana.Al estimado Prefecto Nieres, le deseo los mejores éxitos; al Señor Prefecto de Zona, gracias por el apoyo y también al Señor Intendente de Goya” fueron las palabras del jefe saliente de la Prefectura Goya, Mario Javier Fianuchi.